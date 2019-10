Durante l'ultimo weekend di Liga ha fato il suo esordio su tutti i campi il nuovo pallone ufficiale ma ci sono state subito polemiche dovute alla visibilità dell'attrezzo per alcuni tratti delle gare e questo è dovuto al colore rosa della palla. La Puma ha presentato insieme alla federazione spagnola la nuova versione "invernale" del pallone ma il "Pink Alert" non ha avuto riscontri positivi sia da parte dei telespettatori che dei tifosi presenti allo stadio.

Con il nuovo slogan "Ridisegnare LaLiga – Ridipingere LaLiga", l'idea era quella di avere a disposizione una sfera con un colore sorprendente e a prevalere, infatti, sono stati colori vivaci come il rosso e il verde, con il logo giallo, ideale per garantire la visibilità anche in condizioni meteo poco favorevoli ma tutto questo era stato fatto senza consultare i fruitori del prodotto. I tifosi.

Problemi di visibilità per il Pink Alert

Il pallone è perfettamente visibile quando è fermo o nei brevi tratti ma durante le giocate aeree è "scomparso" a causa del contrasto con gli spalti sul proprio sfondo. Tutto ciò potrebbe, addirittura aumentare, nel caso vi siano tifoserie vestite di rosso come quelle dell'Atletico Madrid, dell'Athletic Bilbao o del sorprendente Granada, che al momento è al primo posto della classifica.

La decisione in merito all'utilizzo del nuovo pallone è stata già presa: sia Puma che La Liga hanno confermato che il pallone "verrà utilizzato esclusivamente nelle partite giocate in condizioni climatiche avverse, come inizialmente previsto". Questo fa pensare che il Pink Alert verrà utilizzato con la neve, quando a diventare poco visibile è il pallone bianco. Insomma, l'utilizzo per questo nuovo pallone era stato programmato dal 24 ottobre 2019 al 23 febbraio del 2020 ma dopo una sola giornata, e per motivi più che giustificati, c'è stata la bocciatura da parte dei tifosi.