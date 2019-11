Clamoroso tonfo del Barcellona contro il Levante. I catalani hanno buttato via tre punti molto importanti per continuare la corsa in vetta alla Liga e hanno perso per 3 a 1 in casa del Levante. La squadra di Ernesto Valverde ha condotto la gara per 60′ minuto ma nell'ultima mezz'ora i levantini hanno ribaltato il risultato e un disastro corale culé, con evidenti problemi nella fase difensiva, potrebbe costare la vetta della classifica. Il goal su rigore di Lionel Messi nel primo tempo sembrava aver indirizzato la gara ma i ragazzi di Paco Lopez hanno dato vita ad una rimonta nel giro di 8′ con Campaña, Mayoral e Radoja. Il VAR nel finale ha annullato il possibile 3-2 di Messi. Da valutare la caviglia di Luis Suarez, colpito duro nella prima frazione e costretto a cedere il posto a Carles Perez.

Pomeriggio da dimenticare per i catalani che al Ciutat di Valencia subiscono la terza sconfitta stagionale dopo gli scivoloni di Bilbao e Granada: nessuno si aspettava questa battuta d'arresto dei campioni di Spagna in carica e ora si attendono le risposte di Real Madrid, Atletico Madrid, Siviglia e Granada. Tre goal in una partita i blaugrana non li subivano dal terribile 4-0 incassato a Liverpool la scorsa primavera nella semifinale di Champions.

Liga, risultati e classifica

RISULTATI: Espanyol-Valencia 1-2, Levante-Barcellona 3-1, Siviglia-Atl. Madrid (sabato 2 novembre 2019 ore 18:30), Real Madrid-Betis (sabato 2 novembre 2019 ore 21:00), Valladolid-Maiorca (domenica 3 novembre 2019 ore 12:00), Villarreal-Ath. Bilbao (domenica 3 novembre 2019 ore 14:00), Osasuna-Alaves (domenica 3 novembre 2019 ore 16:00), Celta Vigo-Getafe (domenica 3 novembre 2019 ore 18:30), Leganes-Eibar (domenica 3 novembre 2019 ore 18:30) .

CLASSIFICA: Barcellona 22; Real Madrid 21; Granada, Atletico Madrid, Siviglia 20; Real Sociedad 19; Villarreal, Levante, Valencia 17; Athletic Bilbao, Getafe 16; Osasuna 15; Valladolid 14; Eibar, Alves, Betis 12; Maiorca 11; Celta Vigo 9; Espanyol 8; Leganes 5.