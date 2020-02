Il Napoli ha deciso di non alimentare le polemiche e gettare altra carne al fuoco dopo quanto accaduto durante l'ultima partita al San Paolo, persa malamente contro il Lecce 3-2: la società ha fatto sapere che non ci sarà alcun ricorso nei confronti della decisione del Giudice Sportivo di infliggere una multa al giocatore polacco Milik, reo di aver simulato una caduta sanzionata dall'arbitro Giua. Le immagini televisive hanno evidenziato come il direttore di gara nell'occasione abbia preso un clamoroso abbaglio e per questo la sanzione sarebbe da considerarsi ingiusta, ma il club ha preferito non agitare ulteriormente le acque.

Gattuso – e soprattutto la squadra – hanno necessità di riposo e concentrazione. Il momento è delicato e decisivo: dopo la sconfitta interna contro il Lecce che ha di nuovo compromesso quanto di buono fatto nelle ultime settimane, martedì sera ci sarà la delicatissima sfida all'Inter in Coppa Italia a San Siro per sperare di arrivare alla finale del torneo. Non servono ulteriori polemiche, altra benzina sul fuoco: Hiua nell'occasione ha sbagliato, è stato detto ed è stato certificato. Si va oltre.

Giua fermato per due turni

Intanto, il direttore di gara di Napoli-Lecce non la passerà liscia perché da quanto si apprende, verrà tenuto a riposo. Due settimane, per due turni di campionato, il lasso di tempo ritenuto corretto perché svaniscano anche le ultime tensioni e il giovane arbitro possa ritrovare la forma psicofisica migliore per il proseguo della stagione.

Cosa è accaduto i ncampo

Donati entra in tackle e Milik cade rovinosamente a terra. Per Giua si tratta di simulazione e il verdetto ha scatenato le proteste dei calciatori di Gattuso e dei presenti al San Paolo. Abisso, arbitro al VAR, contatta Giua, che però ha ribadito con forza la sua decisione optando per il silent check: Giua è convinto della simulazione del 99 azzurro. Rivedendo e riesaminando l’episodio è vero che Milik forse accentua la caduta e che il pallone non subisce cambiamenti importanti di direzione, ma il contatto c'è: il VAR avrebbe potuto chiarire determinando un penalty a favore del Napoli