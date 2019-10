La decima giornata di Serie A si è chiusa con qualche polemica di troppo e con alcune decisioni arbitrali decisamente rivedibili. La più eclatante riguarda l'espulsione di Carlo Ancelotti. Il tecnico del Napoli, si è infatti visto sventolare sotto il naso il cartellino rosso nell'acceso finale della partita giocata al San Paolo con l'Atalanta. Una scelta, quella dell'arbitro Giacomelli (non nuovo a valutazioni a dir poco discutibili), che ha fatto perdere la pazienza non solo al presidente Aurelio De Laurentiis ma anche allo stesso tecnico partenopeo."Giacomelli? Mi ha detto ‘aiutami a sistemare le cose', io gli ho chiesto ‘ma non hai il dubbio che possa essere rigore?' e mi ha buttato fuori, questo è quanto – ha spiegato Ancelotti a Sky – Mi sento un po' deluso, è stato un attacco alla mia serietà, professionalità, alla squadra e alla società".

La valutazione affrettata di Giacomelli

Le immagini televisive, in effetti, sembrano dare ragione al 60enne mister di Reggiolo. Durante il parapiglia finale, Ancelotti entra sì in campo ma per dividere i giocatori, per allontanarli dall'arbitro e per riportare la calma sul terreno di gioco. Il tutto senza esasperare i toni e senza rivolgere frasi offensive nei confronti di Giacomelli che, al contrario, sembra ad un tratto perdere la bussola nella bagarre generale e colpire quasi alla cieca l'allenatore del Napoli. Un episodio che dovrebbe perlomeno ‘attivare' Marcello Nicchi, il presidente dell'associazione arbitri italiani, e costringerlo a valutare attentamente l'operato del direttore di gara triestino: già nel mirino della procura federale nel 2017 per la fotografia pubblicata, dopo un derby di Roma, su un profilo social a lui collegato.

Il grido di rabbia di De Laurentiis

Punito dal giudice sportivo con una giornata di squalifica ‘per avere, al 44esimo del secondo tempo, entrando a gioco fermo sul terreno di gioco, contestato una decisione arbitrale‘, Carlo Ancelotti dovrà dunque sedersi in tribuna in occasione del big match con la Roma in programma sabato 2 novembre, alle ore 15.00, allo stadio Olimpico. Il tutto per la rabbia del patron De Laurentiis, che nel post gara aveva già gridato tutta la sua indignazione: "L'intoccabilità degli arbitri è insopportabile. Come si fa a espellere un signore come Ancelotti?". Già, come si fa? Purtroppo a questa domanda non avremo mai risposta.