La trattativa tra Inter e Roma per lo scambio tra Leonardo Spinazzola e Matteo Politano è stata in più momenti a un passo dalla conclusione, ma alla fine le due società non sono riuscite a trovare l’accordo, nonostante i due calciatori fossero andati uno a Milano e l’altro a Roma. Politano è stato convocato per la partita con il Lecce, Spinazzola per Genoa-Roma, in programma oggi alle ore 18, ma mentre l’esterno offensivo non sarà della partita, quello difensivo dei giallorossi molto probabilmente giocherà dal primo minuto.

La strana settimana di Leonardo Spinazzola

Poco utilizzato da Fonseca, l’esterno nato in Umbria, che i giallorossi hanno preso dalla Juventus nell’ambito di uno scambio con Luca Pellegrini, ha iniziato la settimana volando a Milano, in aeroporto ha messo anche la sciarpa nerazzurra, ma poi è rimasto chiuso in albergo. Conte avrebbe voluto fargli fare dei test ulteriori, la Roma si è opposta mandando l’affare in fumo, poi le parti sono tornate vicine, ma davanti a delle specifiche condizioni poste dall’Inter la trattativa è sfumata in modo definitivo e così oggi Spinazzola può giocare contro il Genoa.

Spinazzola titolare in Genoa-Roma

Kolarov e Florenzi sono squalificati, Fonseca è a corto di esterni, e a pure tanti assenti in attacco, oltre a Zaniolo sono fuori Perotti, Mkhitaryan e Pastore, e in difesa giocheranno Santon e Spinazzola, che occuperà la fascia sinistra. Spinazzola in pochi giorni è passato dall’essere un giocatore dell’Inter all’essere titolare con la Roma. Destino quasi identico per Under, il turco era sul mercato ma a causa dei tanti infortuni è tornato titolare.

Le probabili formazioni di Genoa-Roma