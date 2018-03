In vent’anni si è parlato tanto e scritto spesso di quello che è successo nel giorno della finale dei Mondiali del 1998 al ‘Fenomeno’ Ronaldo. La verità assoluta mai nessuno l’ha detta e forse mai nessuno la dirà. Ma a distanza di tanti anni, dopo Roberto Carlos parla del mistero Ronaldo anche Leonardo, che di quel Brasile era un titolarissimo e che ha svelato che l’attaccante allora dell’Inter si presentò allo stadio di Saint Denis solo mezz’ora prima della partita.

Il mistero Ronaldo e la versione di Leonardo

Con certezza mai si saprà cosa è successo il 12 luglio del 1998 al ‘Fenomeno’ Ronaldo. Leonardo, intervistato nel programma ‘EPCC’ da Alessandro Cattelan, in onda su Sky, ha detto che il compagno di squadra si sentì male nel sonno nel pomeriggio, effettuò tutti gli esami di rito prima di arrivare allo stadio. Il tecnico Zagallo aveva deciso di non farlo giocare, ma poi alla fine lo mandò in campo:

La preparazione della partita è stata assurda. Ronaldo ha avuto un problema dopo pranzo mentre dormiva. Lui non ricordava nulla. Si era deciso di non farlo giocare, era andato in ospedale, aveva fatto tutti gli esami, è arrivato allo stadio mezz’ora prima della gara. Doveva giocare Edmundo, poi tutti abbiamo saputo che avrebbe giocato Ronaldo.

Il medico del Brasile non lavorò più

Dopo quella partita il medico della nazionale brasiliana fu cacciato dalla federazione e gli fu anche tolta la possibilità di continuare il suo lavoro, in ambito sportivo. Questo significa molto per Leonardo, che non avrebbe fatto giocare Ronaldo e con rammarico ricorda anche la sconfitta: “Hanno ritirato il patentino del medico, non ha più lavorato, per me non avrebbe dovuto giocare. E poi la finale l’abbiamo pure persa, 3-0”.

La finale di Francia 98

Fu una partita stregata per il Brasile, che ovviamente nel caos e con tanta ansia si approcciò molto male alla finale con la Francia, che era comunque uno squadra molto forte e vinse con pieno merito la finale del Mondiale. Zidane realizzò due gol, Petit fissò il punteggio sul 3 a 0.