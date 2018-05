Leo Messi si è riconfermato ancora una volta il re dei bomber del Vecchio Continente. Grazie ai 34 gol in 35 partite il fenomeno del Barcellona, che spera di trascinare l'Argentina alla conquista dei prossimi Mondiali, ha conquistato per il secondo anno consecutivo la Scarpa d'Oro, ovvero il prestigioso trofeo conferito al giocatore che durante la stagione ha ottenuto il miglior punteggio calcolato moltiplicando il numero di reti messe a segno in partite di campionato per il coefficiente di difficoltà del campionato stesso. Niente da fare per i contendenti Salah e Kane rispettivamente al secondo e al terzo posto del podio virtuale.

Messi vince la Scarpa d'Oro 2017-2018 e allunga nell'albo d'oro su Ronaldo

Leo Messi, grazie ai 34 gol in 35 partite ha collezionato un punteggio di 68, avendo la Liga coefficiente 2. Per l'argentino si tratta della seconda vittoria di fila, la quinta complessiva della sua carriera. Un successo che gli permette di allungare sul secondo nell'albo d'oro Ronaldo fermatosi a 4 titoli (in stagione per CR7 8° posto con 26 gol). Alle spalle del numero 10 blaugrana due stelle della Premier, ovvero Salah che si giocherà la Champions con il Liverpool contro il Real fermatosi a quota 32 gol, e Kane del Tottenham a quota 30 (il coefficiente della Premier è lo stesso della Liga)

Icardi e Immobile ad un passo dal podio

E gli "italiani"? Sarebbero bastati altri due gol a Ciro Immobile e Mauro Icardi per agganciare il terzo posto della classifica stagionale della Scarpa d'Oro. L'attaccante della Lazio e quello dell'Inter, che si sono affrontati nello spareggio per la Champions valido per l'ultima giornata di campionato si sono laureati capocannonieri della Serie A 2017/2018 con 29 reti (anche se l'argentino ha segnato più gol su azione). Per loro 4° posto virtuale a pari merito con il bomber del Bayern Lewandowski. Sia per la Bundesliga che per il nostro campionato il coefficiente è 2.

Staccati Cavani, Ronaldo, Suarez e Dybala. Jonas paga il coefficiente più basso

L'altro attaccante della Serie A presente a ridosso della top ten, è Paulo Dybala. La Joya della Juventus ha segnato 22 gol, 3 in meno di Luis Suarez vincitore della Scarpa d'Oro in due edizioni. Davanti c'è il solito Cavani che ha segnato 28 reti, Cristiano Ronaldo, fermatosi a quota 26 reti, dopo una seconda parte di stagione vissuta in rimonta, e Jonas del Benfica. Curioso il caso del brasiliano che ha segnato 34 reti come il vincitore Messi ma paga il coefficiente di 1.5 del campionato portoghese