Freddie Mercury che duetta con la marea umana di Wembley urlando con la sua voce inconfondibile il nome di Leo Messi. Con questo curioso video creato ad hoc il Barcellona ha celebrato l'ennesimo record personale del suo numero 10. Messi nella sfida contro il Psv ha segnato la rete numero 106 della sua avventura in Champions League con la squadra catalana, superando così le 105 marcature realizzate dal suo acerrimo rivale Cristiano Ronaldo con la maglia del Real Madrid.

Leo Messi da record, 106 gol in Champions League con il Barcellona. Superato Cristiano Ronaldo

Nella sfida di Champions League tra Psv e Barcellona, Leo Messi ha realizzato una splendida rete. Un gran gol quello della Pulce che ha realizzato la marcatura numero 106 della sua carriera nella massima competizione continentale. Si tratta di un record per l'argentino che ha superato in questo modo Cristiano Ronaldo nella speciale classifica dei migliori marcatori in Champions con un'unica maglia. CR7 con il Real Madrid si era infatti fermato a quota 105. Complessivamente invece CR7, ha segnato 121 gol in 101 partite (considerando anche i gol con United e Juventus)

Il Barcellona celebra Messi con Freddie Mercury

Per celebrare questo risultato il Barcellona ha realizzato un simpatico videomontaggio su Twitter, utilizzando una leggenda della musica come Freddie Mercury. Si tratta del celebre duetto tra l'indimenticato frontman dei Queen e il pubblico a Wembley in occasione del Live Aid del 1985. Un Mercury "blaugrana" canta a squarciagola il nome di Messi "Leo", ottenendo l'effetto eco da parte della marea umana all'interno del celebre impianto. Una scena davvero simpatica che si conclude con il cantante che cita il "Barcellona", e che ovviamente è diventata virale sul popolare social network.