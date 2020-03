Il Barcellona vince ma non convince. Dopo il tonfo nel Clasico contro il Real Madrid, ci ha pensato Leo Messi a risolvere il match contro la Real Sociedad. Una partita tutt'altro che semplice decisa da un rigore della Pulce, che ha tagliato l'ennesimo traguardo della sua eccezionale carriera. Il numero 10 del Barça è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi nei top cinque campionati europei, ovvero Liga, Premier, Serie A, Bundesliga e Ligue 1, superando momentaneamente Cristiano Ronaldo.

Leo Messi decide Barcellona-Real Sociedad

Il Barcellona fa ancora fatica. La squadra di Setien non ha brillato nel match di campionato contro la Real Sociedad, accusando ancora gli strascichi del ko contro il Real. I blaugrana si sono imposti davanti al proprio pubblico solo nel finale grazie al solito Leo Messi, che ha realizzato un calcio di rigore concesso con il Var per un tocco di mano Le Normand. Un gol pesantissimo per i catalani che si sono riportati in vetta alla classifica con due punti di vantaggio sulle merengues. Una vittoria che potrebbe riportare un pizzico di serenità in casa catalana, sulla strada che porta al ritorno degli ottavi di Champions contro il Napoli del prossimo 18 marzo.

Leo Messi, gol da record nei top 5 campionati europei. Superato Cristiano Ronaldo

Quello segnato alla Real Sociedad non è un gol banale per Leo Messi. Secondo quanto evidenziato da OptaJose, il numero 10 del Barcellona ha raggiunto quota 438 gol in 474 partite. Un bottino che gli ha permesso di diventare il miglior marcatore di sempre nei cinque principali campionati d'Europa ovvero Liga, Premier, Serie A, Bundesliga e Ligue 1. Superato Cristiano Ronaldo a quota 437 in 540 match disputati. Nel frattempo Messi si è portato anche al terzo posto nella speciale graduatoria dei migliori marcatori dal dischetto nella Liga, con 55 centri, a meno uno da Hugo Sanchez e 6 da Cristiano Ronald