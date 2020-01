Lennart Czyborra è un nuovo giocatore dell'Atalanta. Nelle ultime notizie di calciomercato c'è l'ufficialità del colpo della Dea, che ha dunque chiuso positivamente la trattativa con gli olandesi dell'Heracles. Gasperini potrà dunque contare sull'esterno sinistro classe 1999 già nel giro delle nazionali giovanili tedesche. Operazione da circa 4.5 milioni di euro per la società del presidente Percassi.

Lennart Czyborra, ufficiale il colpo di mercato. I dettagli e le cifre dell'operazione con l'Heracles

L'Atalanta attraverso una nota ufficiale ha annunciato l'acquisto di Lennart Czyborra. Operazione di mercato chiusa per la società nerazzurra che si è assicurata le prestazioni del promettente esterno sinistro tedesco a titolo definitivo dall’Heracles Almelo. Il classe 1999 si trasferisce a Bergamo a titolo definitivo, con l'Atalanta che ha versato nelle casse del club olandese circa 4.5 milioni di euro. Con Czyborra, Gasperini potrà contare su un rinforzo nel ruolo di esterno sinistro, valida alternativa a Robin Gosens. I due hanno fatto la stessa trafila, provenienti entrambi dall'Heracles. Non è da escludere che in futuro Czyborra possa raccogliere anche in nerazzurro l'eredità del suo più esperto connazionale.

Chi è Lennart Czyborra, la carriera del giovane talento

Lennart Czyborra è reduce da una prima parte di stagione con 19 presenze, due gol e tre assist all'attivo. Dopo la crescita in patria nelle Giovanili dello Schalke 04, il giovane talento si è ben disimpegnato con gli olandesi dell'Heracles diventandone un punto di forza. Giocatore solido e molto fisico, potrà sicuramente crescere alla corte di Gasperini, un allenatore abile a valorizzare i giovani talenti. Già nel giro delle nazionali giovanili tedesche, Czyborra ha regalato un dispiacere all'Italia, segnando proprio agli azzurri con la rappresentativa Under 20 tedesca, in una sfida dell'Elite League giocata allo stadio Ricci di Sassuolo.