Il Manchester City è lontano nove punti dal Liverpool, è solo quarto in classifica e sembra quasi aver abdicato. Difficilmente arriverà il terzo trionfo consecutivo in Premier League. Alla fine del match con i ‘Reds', l'ultimo prima della sosta, il tecnico Guardiola si è anche infuriato con l'arbitro. In Champions però le cose vanno benissimo, il City ha blindato la qualificazione che verrà conquistata molto probabilmente nel prossimo turno. Al match con lo Shakhtar assisteranno dei tifosi speciali, i 114 che hanno seguito la squadra in Ucraina, a metà settembre. E a quei tifosi Guardiola ha scritto una lettera.

Il tecnico catalano ha inviato una lettera a ogni tifoso che ha seguito il City nel match con lo Shakhtar Donetsk. Questi tifosi hanno dovuto affrontare un lunghissimo viaggio per seguire la loro squadra del cuore. Guardiola li ha voluti ringraziare e li ha invitati a nome di tutta la squadra alla gara di ritorno con lo Shakhtar. I 114 tifosi si godranno l'incontro di Champions dall'area ospitalità del City.

Mercoledì 18 settembre 2019 tu e altri 113 tifosi avete fatto un lungo viaggio per vederci giocare contro lo Shakhtar Donetsk in Ucraina e io voglio cogliere questa occasione per ringraziarvi. Siamo stati molto contenti di aver iniziato il nostro percorso in Champions League con una vittoria. Abbiamo giocato contro un avversario difficile ma lo abbiamo affrontato bene, controllando il gioco e meritando la vittoria. Avere il vostro supporto in partite come queste vuol dire tanto e, come dico sempre, noi non siamo niente senza i nostri tifosi. Per ringraziarvi, vorremmo invitarvi all’area ospitalità del City per il match di ritorno contro lo Shakhtar Donetsk il prossimo 26 novembre 2019. A nome dei giocatori e dello staff, vorrei ringraziarvi ancora per il vostro incredibile supporto.