Le disposizioni ministeriali parlano chiaro e invitano tutti a rimanere il più possibile dentro le proprie mura di casa: consiglio fondamentale per evitare di frequentare posti affollati ed eventualmente di contrarre il Coronavirus. Anche il mondo del calcio ha ovviamente risentito dell'emergenza, e fino al prossimo 3 aprile non potrà contare sul solito apporto dei tifosi: costretti a seguire in televisione la propria squadra del cuore ancora per qualche settimana.

E proprio dai vari ‘broadcaster' televisivi potrebbe arrivare un aiuto prezioso per permettere a tutti di rimanere a casa ed evitare, ad esempio, di chiudersi in qualche bar affollato per assistere alle partite. Dopo il tentativo andato a vuoto della Serie A, la Lega Pro è invece riuscita a trovare un accordo per la diffusione gratuita dei match come ha comunicato attraverso una nota pubblicata sul suo sito ufficiale.

in foto: Il presidente Ghirelli

Il testo del comunicato della Lega Pro

"Da oggi e fino al 3 aprile 2020 le partite di calcio della Serie C saranno disponibili in chiaro sulla piattaforma di Eleven Sports. Lo stabilisce l’accordo firmato oggi tra il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ed Eleven Sports Italia, che dà la possibilità agli italiani di assistere gratuitamente e in diretta streaming alle partite di calcio delle 60 squadre di Serie C. Contestualmente RAI, che trasmette in diretta televisiva le partite di Serie C del posticipo del lunedì sera, ha dato la sua piena disponibilità all’operazione".

Le parole del presidente Ghirelli

Nella nota stampa pubblicata dal sito della Lega Pro, emerge tutta la soddisfazione del presidente Ghirelli per un accordo davvero molto importante: "Abbiamo deciso di dare un contributo concreto in questo momento delicato per la vita del Paese – ha spiegato il numero uno della Serie C – Nell’attuale fase di emergenza legata al Coronavirus lo sport può rappresentare un importante strumento per alleggerire le preoccupazioni e le paure che il Paese sta vivendo. Il calcio regala un sorriso, stempera le tensioni e riesce ad unire le persone in una passione comune, laddove fisicamente non è possibile andare allo stadio. Questo è il calcio che fa bene al Paese".