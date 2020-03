La Serie D si ferma. Per decisione della Lega Nazionale Dilettanti, il campionato è sospeso fino al prossimo 3 aprile. Il pallone non rotolerà nelle prossime settimane a livello dilettantistico, ciò significa che saranno fermarsi tutti i campionati dalla Serie D in giù:

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti [….] ha deliberato di sospendere, con effetto immediato e sino a tutto il 3 Aprile 2020, l’attività organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti sia a livello nazionale che territoriale. Inoltre, ha autorizzato sin da ora il Presidente della L.N.D. ad adottare eventuali provvedimenti che si rendessero necessari all’esito di eventuali ulteriori indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie e, comunque, contenute in successivi provvedimenti legislativi.

Il Comunicato Ufficiale, stop della Serie D

Il campionato di Serie D, che in parte dell'Italia in realtà si era già fermato a causa del Coronavirus, ora si ferma ovunque da Nord a Sud fino al 3 aprile. Non si disputeranno tre giornate di campionato, quelle che avrebbero dovuto disputarsi il 15, 22 e 29 marzo. Il Consiglio Direttivo si è riunito e ha deciso di sospendere tutte le attività dilettantistiche, che dunque non riguardano solo la Serie D, ma anche i campionati di Eccellenza, Promozione e prima, seconda e terza Categoria. Questo il comunicato ufficiale.