Stangata per l'ex portiere del Real Madrid Kiko Casilla. L'estremo difensore attualmente in forza al Leeds è stato squalificato per otto partite, con tanto di multa di 60mila sterline (70mila euro), per insulti razzisti nei confronti dell'avversario Jonathan Leko in forza al Charlton. La FA aveva aperto un'indagine sullo spagnolo dopo la denuncia del giocatore di origini congolesi arrivata dopo il fischio finale del match di Championship

Dopo la sfida tra Leeds e Charlton valida per la seconda serie del calcio inglese, Jonathan Leko ha accusato Kiko Casilla di aver pronunciato insulti razzisti nei suoi confronti. La Football Association, il massimo organo calcistico inglese ha deciso di aprire un'indagine, che è stata ufficialmente chiusa oggi. Stangata per il portiere che dunque è stato considerato colpevole nonostante le sue ripetute smentite. 8 i turni di stop per l'ex estremo difensore del Real Madrid (dal 2015 al 2019, ha collezionato poco meno di 30 presenze), con una multa di 60mila euro. Una mazzata per il Leeds che dovrà fare a meno nella fase finale della stagione del suo numero uno, che ha giocato tutte e 35 le partite della formazione inglese in Championship.

Questo il comunicato della FA: "Kiko Casilla è stato sospeso per otto partite con effetto immediato, e multato di £ 60.000. Dovrà frequentare un procedimento faccia a faccia dopo che una violazione della regola FA E3 (2) è stata accertata da una Commissione di regolamentazione indipendente. Il portiere del Leeds United ha negato l'uso di parole offensive, contrarie alla regola E3 (1) della FA e questo costituiva una" violazione aggravata ", definita nella regola E3 della FA3 (2), in quanto faceva riferimento alla razza e / o colore e / o origine etnica, verso un giocatore di Charlton Athletic durante una partita del campionato EFL sabato 28 settembre 2019. Le ragioni scritte della Commissione indipendente di regolamentazione saranno pubblicate nella settimana che inizierà lunedì 2 marzo 2020."