Lecce-Inter si gioca domenica 19 gennaio alle ore 15 allo stadio Via del Mare. È una delle partite in programma nella ventesima giornata di Serie A, prima del girone di ritorno. I giallorossi scenderanno in campo per cercare di interrompere la striscia di quattro sconfitte consecutive in un Via del mare in cui non hanno mai conquistato i 3 punti in stagione. La squadra di Conte, seconda dopo il mancato titolo di campione d'inverno, vuole tornare a vincere per portarsi momentaneamente in vetta alla classifica. La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky. Pronostici a favore dell'Inter che possono contare anche su precedenti positivi con 9 successi a Lecce, contro 3 dei padroni di casa e altrettanti pareggi.

Dove vedere Lecce-Inter in tv

Lecce-Inter sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva per gli abbonati su Sky, che manderà in onda l’evento su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e canali 472,473 del digitale terrestre). Appuntamento dunque alle 15 di domenica 19 gennaio con la partita del Via del Mare che sarà raccontata dal telecronista Andrea Marinozzi con il commento di Lorenzo Minotti.

Come vedere in diretta streaming la partita tra Lecce e Inter

La partita Lecce-Inter sarà visibile in streaming in due modi: il primo – sempre riservato ai clienti abbonati all'emittente satellitare – è scaricare la app Sky Go sui differenti dispositivi portatili e non (pc, tablet, smartphone) e collegarsi alla piattaforma messa a disposizione da Sky; il secondo è usufruire del servizio offerto – sempre da Sky – con Now Tv che permette la visione on-line del singolo evento previo pagamento del ticket. In questo caso Lecce-Inter, match domenicale delle 15 della ventesima giornata di Serie A, sarà visibile dunque anche sulle Smart Tv e non solo sui dispositivi portatili e computer.