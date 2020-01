Lecce-Inter, con calcio d'inizio alle 15.00 allo stadio ‘Via del Mare', apre il girone di ritorno per entrambe le squadre. Con punti di vista inevitabilmente diversi: i nerazzurri sono coinvolti nella corsa Scudetto con la Juventus e chiamati a rincorrere dopo il passo falso in casa con l'Atalanta; i salentini sono in piena lotta salvezza e devono difendere il risicatissimo margine di un solo punto sulla zona retrocessione.

Nell'Inter non è ancora tempo di assistere al debutto di Ashley Young: il neo acquisto arrivato in questi giorni dal Manchester United non è stato convocato e si aggregherà alla squadra solo a partire dalla prossima partita. Conte ritrova Skriniar e Barella dopo la squalifica e dovrebbe riuscire a mandare in campo la formazione pressochè titolare, con due soli dubbi: Godin o Bastoni in difesa e Biraghi o Asamoah sulla fascia sinistra. Davanti intoccabili Lautaro Martinez e Lukaku.

Nel Lecce tiene banco come al solito la composizione dell'attacco, con tante possibili opzioni per Liverani. Quella che sembra più accreditata è la soluzione che prevede Mancosu a supporto del tandem Falco-Babacar.

Dove vedere Lecce-Inter in tv e streaming

Lecce-Inter sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky. L'incontro andrà in onda su Sky Sport Serie A, al canale 202 del satellite, e su Sky Sport al canale 252 del satellite (oltre che sui canali 473 e 483 del digitale terrestre). La telecronaca della partita sarà a cura di Andrea Marinozzi con commento tecnico di Lorenzo Minotti.

Sarà possibile seguire Lecce-Inter anche in diretta streaming per tutti gli abbonati Sky che hanno attivato il servizio Sky Go, disponibile per computer, smartphone e tablet. Inoltre Lecce-Inter sarà trasmessa anche su Now TV, servizio streaming al quale è possibile accedere anche senza sottoscrivere un abbonamento completo, ma un semplice ticket.