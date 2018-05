C’è grande attesa, è inutile negarlo. Il Mondiale in Russia ci farà rivivere nuovamente le grandi emozioni che solo le Nazionali riescono a trasmettere. Anche quest’anno dunque, con le grandi star in campo che non mancheranno: da Messi a CR7, senza considerare i vari Neymar, Lewandowski e Griezmann, ci sarà da divertirsi. Ma ad essere felici saranno sicuramente i tifosi che potranno anche godersi lo spettacolo sugli spalti. Già, perchè come vuole la tradizione, a sfilare nei vari stadi in Russia, ci saranno anche le wags più sexy di questo torneo 2018.

Mogli e fidanzate dei tanti top player del grande calcio che si daranno battaglia a suon di selfie, look stravaganti, magliette attillate e atteggiamenti sensuali. Per diverse di loro, sarà l’occasione per farsi conoscere per la prima volta dal grande pubblico in una manifestazione così importante. Ed ecco così che anche la stessa Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, avrà tutte le luci dei riflettori puntati per la sua prima ufficiale apparizione in pubblico in un torneo del calibro del Mondiale. Ma vediamo però quali saranno le altre a brillare sotto il cielo di Mosca.

Lady Milinkovic-Savic sarà una nuova protagonista

E’ stato uno dei più grandi protagonisti della stagione della Lazio. In Serie A Milinkovic-Savic infatti, è riuscito a realizzare ben 12 gol in campionato non riuscendo però a compiere il miracolo Champions per i biancocelesti. Oltre al suo valore di mercato monstre e alla quota di cessione fissata da Lotito a 100 milioni, a valere tantissimo è anche la sua splendida compagna: Natalija Ilic. La loro è stata una storia molto intensa con i due che si sono innamorati proprio a Roma, in vacanza la scorsa estate e celebrare un bel Capodanno torinese dove vive il fratello di Sergej, che è il secondo portiere del Torino.

A post shared by Natalija Ilic (@natalijaaa_ilic) on Mar 25, 2018 at 6:19am PDT

La Ilic su Instagram è molto attiva e ha 11mila followers. Una ragazza stupenda, classica bellezza dell’Est Europa, sexy e anche molto intelligente. Ha infatti studiato Medicina a Novi Sad e ora vive a Roma proprio al fianco del talentuoso centrocampista della Lazio in attesa del Mondiale e di capire quale sarà il futuro di Sergej, potrebbe essere la nuova reginetta in Russia.

La bellezza dirompente della danese Theresa

Ma dalla Serbia di Milinkovic-Savic, è arrivato il momento di trasferirci in Scandinavia. No, non mi parleremo anche della Svezia che ci ha mandato fuori da questo Mondiale, sarebbe troppo crudele, ma semplicemente analizziamo una delle wags della Danimarca che potrebbe essere una delle protagoniste assolute del prossimo torneo in Russia.

A post shared by Theresa Kofoed Jørgensen (@theresakofoed) on Feb 13, 2018 at 1:19am PST

In Danimarca, il suo paese d'origine, Theresa Kofoed è considerata la donna più sexy del paese. La compagna dell’attaccante del Psv Jorgensen, dal 2013 fa coppia fissa con il calciatore. Si sono incontrati a Copenhagen, dove Nicolai giocava e Theresa è stata la cheerleader in quella partita. Nel frattempo la coppia, dopo essersi fidanzati si è trasferita nei Paesi Bassi proprio perchè Jorgensen gioca ad Eindhoven.

Una delle wags più sexy dell’Eredivise e soprattutto della Nazionale danese che adesso ai Mondiali porterà questa bionda mozzafiato che già fa impazzire il popolo del web che su Instagram ha potuto osservarla al meglio.

Sofija pronta a spingere il suo Ljajic

Ma non è finita con Natalija la sfilza di donne mozzafiato che faranno parte della ‘rosa di wags’ della Serbia che prenderà parte alla spedizione in Russia. Già, perchè a rappresentare ancora una volta il Paese sulle tribune russe, ci sarà anche un’altra grande novità assoluta per questo Mondiale. Stiamo parlando di una delle compagne di uno dei calciatori di Serie A che in Italia ha già fatto perdere la testa a migliaia di tifosi. Lei è la bellissima Sofija Milo, ovvero lady Ljajic.

A post shared by SOFIA (@sofijamilo) on May 25, 2018 at 3:56am PDT

La splendida modella serba, fidanzata dell’attaccante del Torino in cui l’ex Fiorentina non ha trovato molto spazio, c’ha pensato lei a farsi notare nel popolo social. Su Instagram infatti suoi scatti sono diventati ormai un’abitudine per i tifosi che spesso incuriositi vanno a spulciare se ci fosse qualche aggiornamento dal punto di vista delle foto, quasi sempre dalla sensualità incredibile, le stories o anche i bollenti allenamenti in palestra.

Una delle più belle in assoluto del nostra Serie A che ad oggi conta ben 316.000 follower e che punta adesso anche a conquistare il popolo russo con la sua bellezza in occasione del Mondiale.

Una wags da urlo per questa Polonia

Pensate che tifare Polonia ai Mondiali potrebbe essere un azzardo? Neanche per sogno. Gà, perchè a Mosca, oltre ai vari Milik, Lewandowski, Zielinski e tanti altri, brillerà sicuramente anche la stella di Cèlia Jaunat, la compagna di Grzegorz Krychowiak, centrocampista del West Bromwich Albion, in prestito dal Paris Saint-Germain. La bella mora ed il centrocampista polacco sono fidanzati dal 2011, quando lui giocava con i francesi del Bordeaux.

A post shared by Célia Jaunat (@celiajaunat) on Jun 23, 2017 at 9:09am PDT

Ed il suo passaggio al PSG, oltre all’arrivo di Emery (che lo trascinò con sè da Siviglia), è stato dettato proprio da Celia, nativa della Linguadoca-Rossiglione.Celia, in una delle tante interviste rilasciate in queste anni dopo essere stata identificata come una delle wags più sexy del panorama europeo, raccontò dell’incontro con Grzegroz. I due pare si siano conosciuti quando lei studiava ancora e Krychowiak, un giorno, la andò a prendere sul posto di lavoro portandola al ristorante.

Una wags da paura che anche su Instagram mostra sempre con grande fierezza il suo fisico che pare scolpito nel marmo. Tifare Polonia si può e Celia è un valore aggiunto di questa Nazionale.

Il primo Mondiale di Georgina

Ha vinto ancora una volta la Champions, 3 consecutive per lui negli ultimi 3 anni prima di quella alzata sotto il cielo di Kiev contro il Liverpool con il suo Real Madrid. Sarà sicuramente anche il Mondiale di Cristiano Ronaldo che vorrà sicuramente dare seguito all’incredibile vittoria nell’ultimo Europeo 2016 e sognare di trionfare anche al Mondiale. Sarà quindi una manifestazione fondamentale per il campione del Portogallo che per la prima volta, probabilmente visti i tanti bimbi che fanno parte della famiglia Ronaldo, vedrà anche la bella Georgina Rodriguez, sua compagna, prendere parte ad un evento così importante.

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Mar 15, 2018 at 3:28am PDT

La bellissima e sexy Georgina, da ballerina e commessa a dolce metà di CR7, è una sorta di moderna "Cinderella" che in Spagna quotano come futura sposa del campione già nel 2018, proprio nell'anno del Mondiale. Un legame profondo quello di Cristiano e Georgina che insieme hanno anche avuto un figlio. Proprio a pochi giorni dalla finale di Champions, CR7 ha anche rivelato un particolare piccante della sua compagna: “Esulto in quel modo perché Georgina mi dice che sono un figo quando la faccio”. Lo farà anche al Mondiale mostrandosi alla sua amata seduta in tribuna? Staremo a vedere.