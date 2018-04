#iocicredo. Da Miami così scriveva Elisabella sui propri seni, con tanto di cuoricino tratteggiato laddove nel solco della tradizione, assieme allo sguardo, sarebbe inciampato anche Lucas Vazquez… invece di franare nell'area di rigore al primo tocco di Benatia. "Ce lo ha dimostrato una grandissima Roma stanotte! Crederci sempre! Domani tocca a noi! Avanti tutta!".

A post shared by Elisabella 🐰 (@elisabellareal) on Apr 10, 2018 at 1:37pm PDT

Il messaggio d'incoraggiamento su Instagram della playmate ha funzionato solo in parte purtroppo… almeno per i novanta minuti regolamentari le cose sono andate alla grande: la doppietta di Mandzukic nel primo tempo fa tremare le gambe al Real Madrid, nella ripresa ci pensa Matuidi a sfruttare l'indecisione di Claudio Bravo, spendendo in fondo al sacco la palla del 3-0. Risultato riequilibrato, ‘remuntada' fatta e Bernabeu ammutolito. Tutto molto bello.

A post shared by Elisabella 🐰 (@elisabellareal) on Apr 13, 2018 at 1:52pm PDT

Ci fosse stato anche Dybala – pesantissima quell'espulsione tanto nella gara di andata, quanto in quella di ritorno – chissà come sarebbero andate le cose. Chissà che la Joya non avrebbe estratto dal cilindro uno dei suoi colpi e, duettando col Pipita proprio come accaduto a Wembley col Pipita, inflitto il colpo ferale ai blancos prima di arrivare a quei maledetti minuti di recupero che si sono rivelati un inferno.

A post shared by Elisabella 🐰 (@elisabellareal) on Apr 11, 2018 at 1:45pm PDT

A pochi secondi dai supplementari quel sogno vissuto a occhi aperti s'è trasformato in incubo. Buffon perde le staffe e manda a quel paese l'arbitro Oliver (nel dopo gara lo definirà così poco "sensibile" da avere un "bidone dell'immondizia al posto del cuore"). A nulla servono i tentativi ostruzionistici dei bianconeri che calpestano la zolla del dischetto e provano a infastidire Ronaldo. CR7 va alla battua e fa gol. Che beffa davvero.

E' finita. Bravi ragazzi avete lottato fino alla fine… è mancato solo il fattore c… Auguro a questo punto alla Roma di vincere la Champions League. Ci hanno rotto questi… buonanotte a tutti.

Champions svanita assieme alla possibilità di fare il triplete. Però la Juventus resta in corsa ancora su due fronti: il campionato, che la vede in vetta e in vantaggio sul Napoli; la Coppa Italia, dove affronterà in finale il Milan. Il doblete è possibile ma serve vincere… a cominciare dalla partita contro la Samp all'Allianz Stadium. E allora Elisabella, tifosa dei bianconeri, questa volta si sbottona un po' di più e oltre al messaggio d'incoraggiamento sui propri seni scrive anche il risultato della sfida coi liguri.

Il mio pronostico per la partita Juve-Samp. Credo che nonostante per noi sia stata una settimana di merda i ragazzi ci regaleranno una bella partita giocando con una delle squadre che ha la tifoseria più agguerrita d’Italia.