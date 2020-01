Sono ore di grande festa per tutto il popolo bianconceleste. Il club di Claudio Lotito ha infatti compiuto 120 anni e, per l'occasione, ha organizzato diversi eventi per festeggiare al meglio questo suggestivo anniversario. Dopo la serata di ieri, trascorsa a Castel Sant’Angelo alla presenza del primo cittadino di Roma e del presidente laziale, anche molti grandi ex della formazione capitolina hanno voluto condividere la gioia del compleanno attraverso i social.

Tra i tanti che hanno deciso di fare gli auguri alla Lazio, nelle ultime ore è comparso anche il post di Christian Vieri. L'ex attaccante, che a Roma ha giocato solo nella stagione 1998/99 vincendo una Coppa delle Coppe e una Supercoppa italiana, ha infatti pubblicato una sua vecchia foto ai tempi della sua esperienza nella Capitale con una semplice ma efficace didascalia: ‘Happy birthday Lazio 120 anni'.

I dubbi sul post e il precedente con Florenzi

Un messaggio che ha raccolto ovviamente decine di condivisione e di like. Uno di questi totalmente inaspettato. A mettere il ‘mi piace' al post di Vieri è stato nientemeno che Francesco Totti: compagno di avventure in Nazionale, ma rivale numero uno nei derby giocati da Vieri con la maglia della Lazio. La decisione dell'ex capitano giallorosso ha ovviamente fatto infuriare una parte della tifoseria della Roma e messo il dubbio ad alcuni sostenitori giallorossi sulla veridicità dell'account dal quale è partito il ‘mi piace'.

Al momento non sono ancora arrivate smentite dall'ex capitano romanista, ma potrebbero anche arrivare con un po' di ritardo così come è successo qualche giorno fa quando un suo presunto like era stato messo sotto un post di un tifoso che chiedeva a gran voce la cessione di Alessandro Florenzi. "Vorrei precisare che non ho mai messo like a quel commento di cattivo gusto su Alessandro Florenzi. Ho profonda stima di lui come amico e calciatore. In particolare, i tifosi della Roma dovrebbero saperlo".