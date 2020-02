Lazio-Verona si gioca mercoledì 5 febbraio alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. È il recupero della 17sima giornata di Serie: la partita, in programma il 22 dicembre scorso, venne rinviata a causa dell'impegno dei biancocelesti in Supercoppa italiana contro la Juventus (che invece giocò il 18 dicembre e vinse l'anticipo contro la Sampdoria a Marassi).

La Serie A, dunque, torna in campo con un turno infrasettimanale che riveste un'importanza fondamentale ai fini della classifica: la squadra di Simone Inzaghi attualmente è terza a 49 punti, con una vittoria salirebbe al secondo posto a quota 52 (+1 sull'Inter a 51, -2 dai bianconeri in vetta); il successo catapulterebbe l'Hellas in piena zona Europa League, alzando l'asticella a 33 punti che equivalgono al sesto posto (+1 su Cagliari, Parma, Milan e -8 da Atalanta e Roma in corsa per la Champions).

Come arrivano Lazio e Verona alla sfida di mercoledì sera? Nell'ultimo turno i capitolini hanno letteralmente strapazzato la Spal (5-1) mentre gli scaligeri sono stati fermati sul pareggio a San Siro contro il Milan (1-1, ospiti in inferiorità numerica per l'espulsione di Amrabat che salterà il recupero). Per la squadra di Juric è il sesto risultato utile consecutivo a testimonianza

Dove vedere Lazio-Verona in tv

È possibile vedere Lazio-Verona anche in televisione nonostante la partita sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma in streaming DAZN? Sì. Chi vuol godersi il match di campionato seduto sul divano può farlo in diversi modi: nel primo caso serve comunque una connessione internet, una volta collegato il dispositivo alla Rete il segnale verrà convertito e si potrà così assistere al match anche in assenza di un canale dedicato su digitale terrestre oppure altre piattaforme; nel secondo – sempre beneficiando di una connessione internet – si può usufruire delle Smart Tv abilitate a dispositivi come Playstation 4, Chromecast o Amazon Fire; nel terzo caso (ed è l'opzione riservata agli abbonati Sky che hanno attivato il servizio a pagamento) basterà sintonizzarsi sul canale 209 del network satellitare (DAZN 1).

Come vedere in diretta streaming la partita Lazio-Verona

Per assistere a Lazio-Verona in diretta streaming lo si può fare collegandosi alla piattaforma di DAZN: una volta scaricata la app, si potrà benficiare della visione attraverso i dispositivi abitualmente in uso (pc, smartphone, tablet). Gli abbonati a Sky in possesso di un decoder Sky Q possono vedere il match in tv attraverso l'app di DAZN.