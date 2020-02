La Lazio lotta per lo scudetto. Nemmeno Inzaghi si nasconde più. I biancocelesti da un girone interno non perdono e sono a un punto dalla Juventus. L’entusiasmo è alle stelle in tutto l’ambiente che sogna con le prodezze di Milinkovic-Savic, le giocate di Luis Alberto e i gol di Ciro Immobile, capocannoniere del campionato anche a suon di calci di rigore. La Lazio ne ha avuti già 14 in 24 giornate ed è a un passo dal record storico del Milan del 2002-2003.

14 calci di rigore per la Lazio

Quando attacca la Lazio fa paura a tutti e a volte non c’è modo per fermare i calciatori di Inzaghi se non con le cattive e per questo i biancocelesti si sono procurati la bellezza di 14 rigori, tantissimi considerando che si è appena alla 24a giornata. Ciro Immobile ha trasformato 10 penalty, su undici. Ne ha fallito uno nella partita con la Juventus. Dal dischetto ha calciato una volta e ha fatto gol Luis Alberto, mentre la chance dagli undici metri l’hanno mancata sia Caicedo, tiro neutralizzato da Dragowski – errore indolore perché la Lazio è riuscita a vincere lo stesso – sia Correa, che colpì la traversa in un Bologna-Lazio 2-2.

Il doppio record di rigori del Milan

La Lazio è a un passo dall’eguagliare il record di calci di rigore a favore del Milan che detiene in questa speciale classifica un doppio record. Perché considerando solo i campionati del ventunesimo secolo, finora, nessuno ha avuto più calci di rigore del Milan in una singola stagione. I rossoneri ne ottennero 15 nel 2002-2003 (10 gol, 5 errori). Con quattordici giornate a disposizione la Lazio ha la possibilità di battere il primato. Considerando l’intera storia della Serie A il record di rigori in un solo campionato appartiene sempre al Milan, che ne ebbe 18 nella stagione 1950-1951. I rossoneri vinsero il campionato con il mito Nordahl capocannoniere.