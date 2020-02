I tempi di recupero di Senad Lulic sono molto più lunghi del previsto. Il capitano della Lazio sembrava dovesse tornare presto in campo e invece rischia di fermarsi per un mese intero. Il bosniaco rischia di saltare così le prossime quattro partite di campionato. Contro il Bologna out anche Marusic e Acerbi, al secondo stop consecutivo.

L’infortunio di Lulic, il problema alla caviglia è serio

Dopo l’operazione chirurgica la Lazio aveva fatto sapere che l’esterno sarebbe stato ai box per circa un mese, la previsione più ottimistica era di venti giorni, quella più severa di quaranta. Lulic ha lasciato la Capitale per continuare le cure all’estero – pare in Svizzera, ma non ci sono certezze a riguardo. Ora però arrivano notizie diverse e sembra che i guai di Lulic, che intanto ha dato la sua disponibilità per giocare il playoff di Euro 2020 con la Bosnia, non siano finiti.

Quante partite salterà Lulic

Secondo quanto scritto da il ‘Corriere dello Sport’ sembra che il gonfiore successivo al lavaggio articolare, che ha provocato anche la cura antibiotica, allunghi e non di poco i tempi di recupero. Lulic può fermarsi per un mese intero, a partire da adesso. Ciò significa altre quattro partite di stop di campionato. Partite tutte determinanti in questa splendida cavalcata della Lazio che, per ora, continuerà la sua corsa scudetto senza il suo capitano. Lulic sicuramente non ci sarà contro il Bologna, poi darà forfait contro Atalanta, Fiorentina e Torino e può tornare contro il Milan, nel posticipo della trentesima giornata.

La stagione di Senad Lulic

Con 351 partite giocate con la maglia della Lazio Senad Lulic è quinto nella classifica dei calciatori con più presenze nel club biancoceleste, in una top ten che già nella prossima stagione potrebbe vedere leader il compagno di squadra Radu. Quest’anno il bosniaco ha disputato 27 partite e segnato 1 gol, nella finale della Supercoppa Italiana.