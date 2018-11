E' il big-match della 13a giornata di campionato, la prima dopo l'ultima pausa per le nazionali. All'Olimpico, Lazio-Milan dirà moltissimo sull'immediato futuro delle due squadre. La Lazio di Simone Inzaghi ospita il Milan di Gennaro Gattuso in una sfida per entrare nei posti dell'Europa che conta.

I biancocelesti sono quarti in classifica con 22 punti e un percorso finalmente convincente con 7 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte, i rossoneri sono quinti con una lunghezza di ritardo attraverso 6 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte e in caso di vittoria supererebbero i rivali in classifica.

Dove vedere la partita

Lazio-Milan si giocherà domenica 25 novembre 2018 alle ore 18.00 allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà il 151° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano e sarà trasmesso in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Le ultime notizie sulle formazioni

Lazio, recupera Milinkovic

Simone Inzaghi può sorridere in vista del Milan: recupera Milinkovic-Savic, che ha risolto i problemi al ginocchio e il centrocampista serbo dovrebbe agire in posizione più avanzata, sulla trequarti, al fianco di uno tra Luis Alberto e Correa. In difesa c'è il ballottaggio fra Wallace e Luiz Felipe, con il primo in vantaggio.

Milan, emergenza completa

Gattuso è, al contrario, in piena emergenza difensiva visto che alle assenze di Caldara e Musacchio, si aggiunge quella di Romagnoli. La difesa a 3 sarà composta da Abate, Zapata e Rodriguez. Out Bonaventura e Biglia, a centrocampo Bakayoko affiancherà Kessié, con Calabria e Borini sulle corsie esterne. Davanti Cutrone prende il posto dello squalificato Higuain, Suso e il recuperato Calhanoglu ai suoi lati per il tridente

Probabili formazioni

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Lulic; Luis Alberto, Milinkovic-Savic; Immobile.

MILAN (3-4-3): G. Donnarumma; Abate, Zapata, Rodriguez; Calabria, Kessié, Bakayoko, Borini; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

Le quote: Lazio favorita

Anche se i rossoneri non perdono due gare di fila in Serie A dal dicembre 2017, i bookmaker favoriscono la Lazio: 1 a 1.80, X a 3.75 e 2 a 4.25. Il match si preannuncia quindi all’insegna del Goal (a 1.69) e dell’Over 2.5 (a 1.72), da abbinare anche alle doppie chance, come nelle scommesse 1X (Goal) a 2.10 e X2 (Goal) a 3.00