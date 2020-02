Le minacce di morte non le merito. In quei sette anni ho dato tutto, ringrazierò per sempre la SPAL, per sempre. Però questo non lo meritavo.

Sono queste le parole con cui Manuel Lazzari ha voluto replicare ad alcune offese nei suoi confronti da parte alcuni sostenitori della SPAL verso il giocatore della Lazio. Gli ex fan avrebbero minacciato di morte il calciatore biancoceleste. Per la prima volta all stadio Olimpico Lazzari ha affrontato la sua ex squadra ed è rimasto negativamente colpito dal comportamento di una parte i suoi vecchi sostenitori. A rivelare questa spiacevole sanzione è stato lo stesso laterale della Lazio su Instagram.

Lazzari: Scudetto? Presto per parlarne

Manuel Lazzari tra assist e un palo è stato uno dei migliori in campo e l’esterno destro è stato uno dei protagonisti della vittoria della Lazio ai danni della formazione ferrarese: i capitolini non hanno lasciato scampo ai loro avversari battendoli grazie al 5-1. Queste le parole di Manuel Lazzari in zona mista al termine di Lazio-SPAL: