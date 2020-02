Chi perde è fuori dalla corsa scudetto. E la Juventus, che nel pomeriggio va in campo contro il Brescia, può permettersi il lusso di "gufare" Lazio e Inter che si affrontano questa sera (ore 20.45) allo stadio Olimpico con diretta tv su Sky. Un match ad alta tensione agonistica per la posta in palio e perché a Roma hanno un conto in sospeso con i nerazzurri che ai capitolini hanno spesso sbarrato il passo verso la Champions. Alta tensione perché giocare sapendo già qual è il risultato della diretta concorrente rischia di erodere energie nervose. Alta tensione che metterà a dura prova anche l'esperienza di un arbitro come Rocchi (coadiuvato al Var da Mazzoleni).

Come arrivano Lazio e Inter alla sfida? Un punto separa le due formazioni in classifica: 54 per la formazione di Conte, 53 per quella di Simone Inzaghi. E la Juventus è lì, a pochi passi. Vietato sbagliare per entrambe: da un lato i nerazzurri reduci dalla sconfitta di Coppa Italia contro il Napoli (1-0 incassato nella semifinale di andata a San Siro), dall'altro i biancocelesti che possono contare sullo straordinario momento di forma del bomber, Ciro Immobile.

Dove vedere Lazio-Inter in tv

Per tifosi e appassionati di calcio l'appuntamento in palinsesto è alle ore 20.45 quando ci sarà il fischio di Lazio-Inter. Dove sarà possibile vederla in tv? La partita verrà trasmessa in diretta, in esclusiva e in chiaro per abbonati da Sky. Per godersi lo spettacolo basterà sintonizzarsi sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 382 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 383 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 satellite).

Come vedere in diretta streaming la partita Lazio-Inter

Per vedere la partita Lazio-Inter in diretta streaming è anzitutto necessario usufruire di una buona connessione a internet. Due le opportunità per la visione on-line dell'evento: nel primo caso utilizzando dispositivi come pc, smartphone, tablet oppure la smart tv ci si potrà collegare alla piattaforma Sky Go e, una volta scaricata la app, non resta che introdurre le proprie credenziali d'accesso; nel secondo, invece, è possibile acquistare la singola partita su Now Tv, il servizio di streaming a pagamento offerto da Sky.