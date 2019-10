in foto: Tifosi della Lazio (foto di repertorio

La Commissione Disciplinare della Uefa ha deciso di aprire un procedimento nei confronti di Celtic e Lazio. Una situazione figlia di quanto accaduto giovedì scorso nel match disputato al Celtic Park, tra gli scozzesi e la squadra capitolina. Entrambi i club sono stati deferiti per "cori illeciti" da parte delle rispettive tifoserie. Nello specifico la società di Glasgow dovrà rispondere anche di "striscione illecito".

Perché Lazio e Celtic sono state deferite dall'Uefa

Un provvedimento che era nell'aria e che è stato ufficializzato dall'Uefa. La Disciplinare del massimo organo calcistico europeo ha infatti aperto un procedimento nei confronti di Celtic e Lazio per quanto accaduto giovedì scorso, durante la gara di Europa League. Entrambi i club sono stati deferiti per "cori illeciti" da parte delle rispettive tifoserie, il Celtic poi dovrà rispondere anche di "striscione illecito".

in foto: Uno degli striscioni esposti dai tifosi del Celtic contro la Lazio

Cosa rischia la Lazio dopo il deferimento da parte dell'Uefa

Ancora una volta dunque la Lazio finisce sotto la lente d'ingrandimento della Disciplinare dell'Uefa. Il precedente più recente risale all'ultimo match interno di Europa League contro il Rennes: i cori razzisti (e i saluti nazisti) sono stati sanzionati dalla Commissione federale con la chiusura dei settori 46, 47, 48 e 49 dello stadio Olimpico (circa metà della Curva Nord) in occasione del prossimo match interno, proprio contro il Celtic. In Scozia poi gli ultrà della Lazio hanno nuovamente fatto discutere con i saluti razzisti all'esterno e all'interno dello stadio. Ecco perché potrebbero arrivare ulteriori sanzioni in vista anche delle prossime partite. Stessa situazione per il Celtic che anche in questa annata ha fatto i conti con alcuni precedenti che fanno pensare ad una punizione esemplare. Il verdetto è atteso per il 21 novembre quando si riunirà l'organo disciplinare dell'Uefa.