Non sono mancati momenti di tensione nella riunione del Consiglio di Lega tra Lazio e Atalanta. Il presidente del club capitolino Claudio Lotito, e l'amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi (figlio del patron Antonio) sono arrivati ai ferri corti sulla questione relativa alla data di Atalanta-Lazio, inizialmente prevista per sabato 7 marzo prima dell'emergenza Coronavirus. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la proposta della Dea di spostare il 27° turno di Serie A al 13 maggio, incassando il perentorio rifiuto del numero uno della Lazio

Atalanta e Lazio, i motivi dello scontro sulla data tra Lotito e Percassi. Cosa è successo

Atalanta e Lazio proseguono nella loro diatriba. Già prima dell'emergenza Coronavirus, ovvero quando il match si sarebbe dovuto regolarmente giocare sabato 7 marzo, la dirigenza nerazzurra aveva chiesto agli avversari l'anticipo della gara a venerdì 6 marzo, per giovare di un giorno di riposo in più in vista della Champions. Una proposta rispedita al mittente dal presidente laziale Lotito che ha poi concesso il bis in occasione del Consiglio di Lega odierno: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'ad della Dea Luca Percassi, avrebbe proposto un nuovo cambiamento, con Atalanta-Lazio e tutto il 27° turno di Serie A da giocare il 13 maggio (alla luce dei recuperi delle partite rinviate, da giocare nel prossimo week-end), incassando un ulteriore no di Lotito.

Lazio, Lotito polemico dopo le parole di Gasperini

Il massimo dirigente della società biancoceleste, forte dei pareri positivi degli altri presenti in assemblea, ha sottolineato che i diritti dell'Atalanta (nonostante la Champions) non sono prioritari rispetto all'Atalanta, riferendosi anche all'ultima uscita polemica di Gasperini ("Partita con la Lazio? Se dobbiamo giocare lunedì sera possiamo farlo, poi martedì andiamo a Valencia. Tanto per noi conta di più la gara con la Lazio, in Champions se va bene ok se non ci torniamo il prossimo anno"). Una situazione che per il momento sembra aver compromesso i rapporti tra i due club. Quando si giocherà alla fine Atalanta-Lazio? Il match dovrebbe essere disputato il 15 marzo, a porte chiuse.