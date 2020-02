Campanello d'allarme in casa Lazio. A tenere in apprensione Simone Inzaghi sono le condizioni di salute di Ciro Immobile. Il bomber sta facendo i conti con un attacco febbrile che gli ha impedito di allenarsi nelle ultime ore. La speranza è quella di un miglioramento già a partire dalla giornata di oggi, alla luce del prossimo impegno in campionato dei capitolini. Sabato infatti nell'anticipo, all'Olimpico arriverà il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Un match da vincere a tutti i costi per piazzare momentaneamente il sorpasso alla Juventus, impegnata poi domenica con l'Inter

Lazio, Ciro Immobile ha la febbre

Ciro Immobile ha la febbre. Come riportato dal Corriere dello Sport, il bomber della Lazio e capocannoniere della Serie A, non si è allenato nella giornata di ieri, a causa dell'influenza che lo ha costretto a restare a letto. Le sue condizioni non destano preoccupazioni, e la speranza è che già oggi arrivino segnali di miglioramento. Simone Inzaghi spera di rivederlo preso in allenamento, se non oggi almeno domani, sulla strada che porta a Lazio-Bologna in programma sabato all'Olimpico. Immobile è troppo importante per la sua squadra come dimostrato dai 30 gol segnati in 32 partite (27 in Serie A, con il record di Higuain nel mirino)

Inzaghi spera di recuperare Ciro Immobile per Lazio-Bologna

Il bomber dal canto suo scalpita e spera di replicare quanto accaduto in occasione di Brescia-Lazio. Anche nella prima partita del 2020 infatti Immobile dovette fare i conti con la febbre della vigilia, ma riuscì a recuperare in extremis, e giocare con tanto di doppietta messa a referto. Le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore, anche se filtra un certo ottimismo. Troppo importante la sua presenza in occasione di Lazio-Bologna in programma sabato alle 15. Una vittoria infatti permetterebbe ai capitolini di prendersi momentaneamente la vetta della classifica, aspettando la supersfida di domenica sera Juventus-Inter