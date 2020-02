Uniti in campo e fuori. Il gruppo Lazio si è confermato compatto, anche in un'occasione speciale ovvero quella legata ai festeggiamenti per il trentesimo compleanno del bomber Ciro Immobile. In occasione del party organizzato a Palazzo Brancaccio a Roma, i calciatori di Inzaghi hanno dimostrato di credere nel sogno scudetto. A tal proposito un siparietto tra il festeggiato e il compagno di reparto Felipe Caicedo ha confermato le ambizioni di titolo dei capitolini, reduci dal successo contro l'Inter e pronti alla trasferta sul campo del Genoa.

Siparietto Immobile-Caicedo sulla Lazio da scudetto

La Lazio si è ritrovata ieri a Palazzo Brancaccio a Roma per la festa in onore dei 30 anni di Ciro Immobile. Un compleanno reso ancor più speciale dal momento magico del centravanti, e della formazione capitolina, a meno uno dalla Juventus, e sempre più convinta dei propri mezzi. In occasione di un divertente siparietto, il festeggiato Ciro Immobile ha chiamato vicino a sé il compagno di reparto Felipe Caicedo, rivolgendogli una domanda sulle potenzialità della formazione capitolina: "Qual è il nostro obiettivo bestia (soprannome scherzoso legato alla straripante fisicità del centravanti, ndr)?". La risposta dell'ecuadoriano non ha bisogno di spiegazioni: "Sappiamo qual è il nostro obiettivo, vinciamo lo Scudetto".

Immobile e la compattezza del gruppo Lazio

Grande feeling dunque per i giocatori della Lazio, e altrettanta consapevolezza delle proprie potenzialità. D'altronde lo stesso Immobile ai microfoni della radio ufficiale della Lazio (Lazio Style Radio), ha evidenziato il tutto con queste parole: "Siamo orgogliosi per quello che stiamo facendo: eravamo partiti da Auronzo con tanti sogni, ma ora ci stiamo divertendo. Il mister, il suo staff e la dirigenza ci hanno aiutato, insieme ai tifosi, a creare un gruppo fantastico. Il presidente Lotito ha sempre provato a metterci a nostro agio: è importante saper legare l'affetto alla professionalità. La compattezza del gruppo salta subito all'occhio degli spettatori. Siamo stati in grado di costruire una vera famiglia, ci vogliamo bene. Stiamo vivendo una bellissima atmosfera. Sfida con la Samp? Avremo tanti tifosi al seguito, ci servono punti per portare avanti il nostro sogno".