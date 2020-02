La ventiseiesima giornata di Serie A si apre con la sfida delle ore 15.00, allo stadio Olimpico di Roma, tra la Lazio e il Bologna. Reduce da tre vittorie consecutive e da una lunga striscia di partite convincenti, la squadra di Simone Inzaghi chiede strada ad un avversario che negli ultimi due turni ha rallentato ma che è stato comunque già capace di violare lo stadio romano con la vittoria del 7 febbraio scorso contro l'altra formazione capitolina.

I biancocelesti, che saranno in campo senza Acerbi, Lulic e Marusic, sono imbattuti contro i felsinei da 13 partite (6 vinte e 7 pareggiate) e non perdono con gli emiliani dal marzo del 2012. Per Immobile e compagni c'è inoltre la grande possibilità di superare la Juventus e conquistare momentaneamente la testa del campionato. Nonostante gli sfavori del pronostico, il Bologna si presenta all'Olimpico forte della quattro vittorie conquistare nelle ultime cinque trasferte. Il grande ex Mihajlovic, non potrà però contare sullo squalificato Mbaye e sugli indisponibili Dijks, Krejci e Svanberg.

Le dichiarazioni dei due allenatori

Alla vigilia della sfida, dal centro sportivo di Formello, Simone Inzaghi ha messo in guardia suoi sulle difficoltà della gara con i rossoblù: "La vetta del campionato? Ho pensato più alla partita che affronteremo perché non è semplice, è scomoda – ha spiegato il mister laziale – Il Bologna ha 34 punti, ha avuto tante defezioni di calciatori importanti ma nell'ultimo periodo in trasferta ha fatto grandi partite". In casa Bologna ha invece preso la parola il ‘tattico' di Sinisa Mihajlovic: "Dovremo controbattere le loro armi, affrontarli in questo momento di totale fiducia, spinti dalla piazza, non sarà semplice – ha dichiarato De Leo – Dovremo avere un atteggiamento non passivo né remissivo per evitare di consegnarci a loro".

Le probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Vavro, Radu; Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Dove vedere Lazio-Bologna in tv e in streaming

La sfida dello stadio Olimpico, in programma oggi sabato 29 febbraio, sarà sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport (251). Per gli abbonati che non potranno mettersi comodi davanti al televisore, ci sarà inoltre l'opportunità di seguire il match su Pc, tablet e smartphone grazie all'applicazione Sky Go e a Now TV.