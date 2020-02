La Lazio batte 2-0 il Bologna e si porta al comando in Serie A. E i biancocelesti resteranno in testa alla classifica perché domani la Juventus non giocherà contro l’Inter a causa del rinvio dell’incontro della 26a giornata. Nel primo tempo hanno segnato Luis Alberto, nettamente il migliore in campo, e Correa, che ha ritrovato il gol.

Luis Alberto e Correa

Prima della partita Mihajlovic viene omaggiato dai tifosi della Lazio, che lui saluta sotto la curva. Un momento davvero molto emozionante. La squadra di Inzaghi parte fortissimo e ha subito una palla gol con Immobile, poi ci prova Luis Alberto su punizione, pallone alto, ancora Immobile ha la chance dell’1-0 ma stranamente il capocannoniere sbaglia. Al 19’ Luis Alberto, che da qualche minuto sembra in difficoltà fisica per un problema muscolare, chiude una splendida azione iniziata da Correa e proseguita da Immobile. Il tiro dello spagnolo è preciso, due minuti arriva il raddoppio di Correa, che arriva in area di rigore e con un diagonale, sporcato da un avversario, batte Skorupski e segna il primo gol del 2020, Assist di Luis Alberto.

Due gol annullati al Bologna

Mihajlovic nell’intervallo si fa sentire e il Bologna parte subito fortissimo. La ripresa non è un vero e proprio assedio, ma senza dubbio si gioca molto più nella metà campo della Lazio che comunque ha un’occasionissima con Immobile, che però sbaglia ancora. Il Bologna ci crede e segna anche due gol, in entrambe le occasioni il VAR annulla. Sugli sviluppi di un corner Denswil stacca di testa e in un secondo tentativo di muso segna, ma c’è un’irregolarità. Poi segna anche Tomiyasu che chiude con una splendida girata al volo, ma a inizio azione c’è una posizione di fuorigioco di Palacio. Svanite queste opportunità il Bologna si spegne. Inzaghi toglie Immobile, Luis Alberto e Correa, che festeggiano con i compagni quando finisce la partita. La Lazio è in testa.