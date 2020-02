in foto: Foto: https://www.instagram.com/p/B8jmD–ioRKZ/

Non è abituato a restare fermo ai box Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio si sente un leone in gabbia, e sta facendo il massimo per recuperare nel minor tempo possibile dall'infortunio al polpaccio che lo ha costretto a saltare la prima gara stagionale, ovvero quella con il Genoa. L'obiettivo dell'ex Sassuolo è quello di tornare a disposizione per la supersfida con l'Atalanta, in programma il prossimo 7 marzo e a tal proposito sta seguendo un vero e proprio tour de force. Basti pensare che ha anche dormito al centro sportivo di Formello.

Lo stiramento al polpaccio lo ha costretto a saltare la prima partita stagionale, ovvero Genoa-Lazio. Francesco Acerbi però non vuole restare fuori ancora a lungo e a tal proposito sta cercando di accelerare i tempi per il recupero. Come? Sottoponendosi a terapie specifiche, palestra e piscina, con sessioni di lavoro mattutine e pomeridiane. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrale di Inzaghi che ha già preso atto dello stop forzato nel prossimo match con il Bologna, vuole fare il possibile per rientrare in occasione della supersfida contro l'Atalanta in programma il prossimo 7 marzo. Un confronto d'altissima classifica, che potrebbe rivelarsi fondamentale nella corsa scudetto. Per cercare di sfruttare al massimo il tempo a disposizione Acerbi sta dormendo presso il Centro sportivo di Formello

Lazio, la situazione degli infortunati. Immobile ha recuperato dalla febbre

Dunque Simone Inzaghi dovrà fare i conti almeno per il match con il Bologna con l'assenza del suo baluardo difensivo con la speranza di recuperarlo in occasione della trasferta di Bergamo. Le buone notizie arrivano da Ciro Immobile che sembra aver definitivamente smaltito la febbre. Il bomber della Lazio si è allenato regolarmente e dovrebbe scendere in campo senza problemi contro gli emiliani. Stesso discorso anche per Milinkovic, anche se indicazioni più importanti dovrebbero arrivare nei prossimi giorni. Da valutare anche le condizioni di Jony e Marusic, alla luce degli infortuni di Lulic e Lukaku. Inzaghi si ritrova a fare i conti con un'emergenza sulle corsie laterali