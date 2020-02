Si parla molto del futuro di Lautaro Martinez. L'attaccante argentino dell'Inter è sotto la lente delle due big di Spagna, Barcellona e Real Madrid, e secondo molti addetti i lavori entrambe sarebbero disposte a valutare il numero 10 nerazzurro più del valore della clausola: sia i catalani che i blancos pagherebbero anche di più della cifra stabilità dalla società di via della Liberazione pur di non pagare i 111 milioni in unica soluzione e i media spagnoli già parlano di una valutazione intorno ai 150 milioni per il Toro.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il Barça vorrebbe lavorare al trasferimento con l’Inter inserendo nella trattativa qualche contropartita gradita ai nerazzurri, Vidal in testa ma si è parlato anche dell'ex Coutinho; ma da Madrid starebbero pensando a manovre di disturbo e ad una offerta migliore di quella degli eterni rivali.

Il dossier sul sostituto: spunta il nome di Aubameyang

Intanto la dirigenza dell'Inter si sta già muovendo per cercare un eventuale sostituto di Lautaro Martinez, nel caso in cui l'argentino dovesse decidere di andare via a fine stagione. Il nome in cima alla lista del dossier fatto dai vertici nerazzurri sarebbe quello di Pierre Emerick Aubameyang, che ha un contratto con l’Arsenal fino al 2021 e che al momento non ha rinnovato con i Gunners.

L'attaccante franco-gabonese è arrivato in Premier League nel gennaio 2018 per 64 milioni di euro dal Borussia Dortmund e, nonostante i Gunners non stiano vivendo le loro migliori stagioni ha realizzato circa 50 reti in 75 partite. Aubameyang in estate potrebbe lasciare Londra per una cifra inferiore ai 50 milioni, visto che dopo l'Arsenal rischierebbe di vederlo partire a zero se non dovesse rinnovare, e secondo La Gazzetta dello Sport è un'ipotesi da non sottovalutare. Il mercato di gennaio è finito da neanche un mese ma già si lavora per la prossima sessione di trasferimenti.