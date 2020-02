in foto: https://twitter.com/LaureusSport

Ennesimo riconoscimento della carriera per Leo Messi. Il campione del Barcellona è stato insignito del prestigioso Laureus World Sportsman of the Year Award (ovvero il premio sportivo dell'anno). L'argentino non è stato l'unica stella dello sport a ricevere il premio: anche Lewis Hamilton, asso del volante, reduce dal trionfo nel Mondiale di Formula Uno. Per la prima volta nella storia dei Laureus Awards, la giuria ha optato per un pari merito.

Laureus World Sports Awards, Leo Messi e Lewis Hamilton nella storia

È andata in scena a Berlino la consegna dei Laureus World Sports Awards, premi annuali assegnati ad atleti di varie discipline sportive che sono stati vincenti durante l'anno precedente. L'edizione 2020 si è rivelata storica, visto che il premio per lo Sportivo dell'Anno per la prima volta dopo 20 anni è stato assegnato a due grandi campioni. Si tratta di Leo Messi e Lewis Hamilton che hanno ricevuto gli stessi voti dalla giuria dei Laureus Awards

Leo Messi e Lewis Hamilton premiati come sportivi dell'anno

Davanti alle tantissime celebrità del mondo dello sport, come Boris Becker, Fabio Capello, Alessandro Del Piero e Carles Puyol, il Laureus World Sportsman of the Year è stato assegnato a Leo Messi e Lewis Hamilton. Il primo è stato premiato dopo la vittoria del sesto Pallone d'Oro e del sesto FIFA World Player of The Year. Si tratta del primo successo per un calciatore. A pari merito con l'argentino, Lewis Hamilton il sei volte campione di Formula Uno, visibilmente emozionato al momento della consegna del trofeo. Una serata molto emozionante presentata dall'attore Hugh Grant, e che ha vissuto momenti commoventi, come quello relativo al ricordo di Kobe Bryant e della figlia Gianna Maria, deceduti nel tragico incidente in elicottero di poche settimane fa.