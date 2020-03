L'Atalanta vince, convince e diverte. Cosa chiederle di più? La squadra di Gian Piero Gasperini ha vinto in casa del Lecce per 7 a 2 con una prova devastante che nella ripresa ha annichilito i salentini. Una tripletta di Duvan Zapata più le reti di Josip Ilicic, Luis Muriel e Ruslan Malinivskiy hanno contribuito, con l'autogol di Donati, al risultato impressionante del Via del Mare: una prestazione cristallina dal punto di vista offensivo per la Dea che, secondo quanto riporta Opta, ha chiuso la sua quinta partita con almeno cinque reti in questa Serie A. L'ultima squadra a registrarne di più in una singola stagione nel massimo campionato è stata il Milan nel 1958/59.

Questo l'elenco della gare in cui quest'anno i bergamaschi hanno trovato cinque o più reti: Atalanta-Udinese 7-1, Atalanta-Milan 5-0, Atalanta-Parma 5-0, Torino-Atalanta 0-7 e, appunto, Lecce-Atalanta 2-7. Una vera e propria macchina da guerra quella costruita da Percassi e Gasperini.

Atalanta come PSG e City: ha tre giocatori in doppia cifra

I numeri dell'attacco dell'Atalanta sono impressionanti: 70 gol in 25 giornate di Serie A per una media di 2,8 gol a partita, 83 realizzazioni in tutte le competizioni in questa stagione e 32 reti tra gennaio e febbraio 2020 per una media di 3,2 a partita. Non proprio statistiche comuni o da squadra normale. Inoltre, sono 6 i giocatori che hanno segnato più di 7 gol (Ilicic, Muriel, Duvan, Gosens, Pasalic, Papu)

Sempre secondo Opta, grazie alla tripletta di Duván Zapata contro il Lecce, l'Atalanta è ora una delle tre squadre nei Top-5 campionati europei, al pari di PSG e Manchester City, con tre giocatori in doppia cifra di gol nel 2019/20: il centravanti colombiano ha raggiunto le 11 marcature oggi, Ilicic è a quota 15 e Muriel a 13. Una realtà europea a tutti gli effetti.