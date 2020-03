L'Associazione Italiana Calciatori valuta lo sciopero, ma poi la protesta non si concretizza. L'Associazione guidata da Tommasi è stata a un passo dallo sciopero in mattinata: è circolato un documento interno, che qualcuno ha divulgato, ma poi le misure presenti nel testo non sono state messe in atto. Al momento della diffusione del testo la giornata di Serie A era già regolarmente incominciata con Parma-SPAL e stavano per iniziare Milan-Genoa e Sampdoria-Verona. Il possibile sciopero, poi rientrato, restituisce comunque l'immagine di un movimento spaccato e di un malcontento sempre più diffuso tra i calciatori.

L'AIC nella circolare interna aveva fatto sapere che"nell’intento di tutelare il diritto fondamentale alla salute dei propri associati, anche al fine di garantire la loro incolumità potenzialmente lesa da un pericolo alla propria salute grave ed immediato proclama lo stato di agitazione e indice lo sciopero per le giornate del 08/03/2020 de del 09/03/2020, riservandosi la proclamazione di ogni ulteriore azione collettiva".

I motivi dello sciopero, proclamato dall'AIC

L'Assocalciatori era arrivata allo proclamazione dello sciopero dopo lunghi contatti tra i propri rappresentanti della Serie A, della Serie B e della Lega Pro. E ovviamente aveva deciso di scioperare a causa dell'emergenza Coronavirus:

Come noto, il Paese si trova in una situazione di emergenza sanitaria a causa dell'esplosione epidemiologica del COVID-19 che, da ultimo, ha portato il Governo ad adottare nuove misure di contenimento dell'emergenza, valevoli dal 08/03 al 03/04 e che, nello specifico, prevedono il divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria.

La posizione dell'Assocalciatori

Nella circolare interna, resa pubblica, si elencano tanti punti dell'ultimo decreto governativo che limita l'azione e la vita in molte zone del Nord Italia e in particolare della Lombardia. E per questo, considerato anche il divieto per matrimoni e funerali, era stata avanzata la proposta di sciopero tra i calciatori: