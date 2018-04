Niente convocazione in nazionale. Niente avventura al Mondiale di Russia 2018. Nel giro di pochi minuti Lars Stindl, 29enne attaccante del Borussia Mönchengladbach, vede sfumare tutte le proprie speranze di fare parte della Germania che tra un paio di mesi prenderà parte alla Coppa iridata. Aveva indossato la maglia della selezione tedesca conquistando la Confederations Cup nel 2017, la terrà riposta nel cassetto e sarà costretto ad assistere ai match dalla tv per quanto accaduto nell'incontro di Bundesliga con lo Schalke 04.

Il calciatore ha riportato un infortunio serio: lesione con interessamento ai legamenti della caviglia, come si legge nel comunicato del club. "Infortunarsi proprio adesso è terribile – ha fatto sapere il giocatore – perché non potrò aiutare la mia squadra in questo finale di campionato molto importante. E cosa più importante ancora perché partecipare al Mondiale sarebbe stato un sogno bellissimo da vivere".

Il capitano del Borussia dopo un esame a Mönchengladbach ha ricevuto la seguente diagnosi – è il report medico -: lesione alla capsula e ai legamenti della caviglia sinistra. Di conseguenza, Stindl sarà costretto a saltare le ultime due partite della stagione e la Coppa del Mondo in programma nella prossima estate in Russia.

Non basterà una terapia conservativa per risolvere il problema e avviare la guarigione. Lindl dovrà finire sotto i ferri per guarire la lesione, a rivelarlo è stato lo stesso allenatore del Monchengladbach, Hecking, che ha commentato con grande amarezza quanto accaduto al calciatore.