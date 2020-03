Lapo Elkann è al settimo cielo per la vittoria della Juventus sull'Inter nello scontro diretto al vertice della Serie A (2-0 il risultato finale, con reti di Ramsey e Dybala). Al fischio finale dell'incontro che si è giocato a porte chiuse all'Allianz Stadium ha esternato, come da tradizione, tutta la sua gioia attraverso un tweet.

In un derby d'Italia che ha vissuto su toni più pacati rispetto alla storia di questo confronto, complice l'emergenza Coronavirus che sta condizionando le giornate degli italiani e l'assenza di pubblico sugli spalti, ci ha pensato Lapo ad aggiungere un po' di pepe al post-partita. A modo suo, con un'uscita per nulla diplomatica.

"Mio nonno diceva: ‘Che vinca la Juve o che vinca il migliore? Sono fortunato, spesso le due cose coincidono'. Stasera ancora una volta le due cose coincidono. C’è chi parla fuori dal campo e chi VINCE sul campo".

Con il successo nello scontro diretto con l'Inter, la Juventus si riporta in vetta alla classifica con una lunghezza di vantaggio rispetto alla Lazio e ben nove punti di distacco sui nerazzurri (che dovranno però recuperare una partita, quella rinviata due settimane fa contro la Sampdoria). Il margine sull'Inter, che nella migliore delle ipotesi si ritroverà a sei punti di distanza dopo il recupero con i blucerchiati, inizia ad essere importante. In attesa di capire come procederà il campionato e quali decisioni verranno prese in occasione del Consiglio Federale in programma martedì, all'orizzonte di questa Serie A si delinea una volata Scudetto assolutamente a sorpresa: da una parte la Juventus, dall'altra la Lazio. Chi l'avrebbe mai detto ad inizio stagione…