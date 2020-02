Quale sarà il futuro di Massimiliano Allegri? Al momento l'unica certezza è che l'allenatore nella prossima stagione tornerà in panchina. La conferma è arrivata dal diretto interessato in occasione della presentazione parigina del suo libro "Vincere è così semplice" (edizioni Marabout). Il livornese reduce dall'esperienza alla Juventus però non ha sciolto i dubbi sul nome della prossima squadra, rivelando di non avere ancora scelto.

Allegri a Parigi parla del suo futuro e del ritorno in panchina

Direttamente da Parigi, in occasione della presentazione del suo libro, Massimiliano Allegri ha parlato del futuro. Nessun dubbio sul ritorno in panchina nella stagione 2020/2021, nell'intervista per l'AFP: "Ho ancora una piccola vacanza. Quanto resta? Tre mesi di vacanza? Quindi altri tre mesi di vacanza vanno bene. A settembre, devo tornare, anche se sto mi abituo troppo bene alle vacanze e non lavoro più. Quindi devo tornare!".

Le voci sul Psg, Allegri non ha ancora scelto dove allenare nella prossima stagione

Il nome del mister livornese è stato accostato a tanti club, soprattutto all'estero. Tra questi anche il Paris Saint Germain, con l'allenatore che ha ribadito alla stampa transalpina di non aver ancora scelto la sua prossima destinazione: "Il Psg? No. Uno, perché non c'è nulla. Due, perché sarebbe una mancanza di rispetto per gli altri. Oggi sono a Parigi, una città magnifica, per presentare il mio libro, e in particolare i miei aneddoti, esperienze. Non sto parlando del mio futuro perché il mio futuro non mi è noto".

Allegri sulla possibilità di allenare all'estero

In una recente intervista il suo agente Branchini ha parlato della preferenza da parte del suo assistito di accettare una panchina straniera. Allegri che sta imparando l'inglese, mischia ancora le carte e rimanda il momento delle decisione: "Sto imparando l'inglese per la mia cultura personale! Perché quando vado all'estero, non riesco a comunicare!". Il suo rappresentante nel frattempo ribadisce: "Allenare all'estero? È un desiderio, ma per il momento non ci sono accordi con club inglesi, spagnoli o francesi. Stiamo aspettando il momento di valutare le offerte: ci sono team che decideranno di cambiare manager o di continuare con quelli attuali".