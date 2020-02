Pep Guardiola ha parlato. Dopo la partita di Premier League vinta dal Manchester City sul West Ham (2-0 il risultato finale) l'allenatore spagnolo ha espresso la sua posizione ufficiale in merito all'esclusione dei Citizens dalle prossime due edizioni della Champions League, per violazione del Fair Play Finanziario. Chi si aspettava un passo indietro rispetto agli impegni presi con il suo club, è rimasto deluso: Guardiola ha giurato fedeltà al Manchester City.

"Se non mi licenzieranno, resto al Manchester City al 100%. E' sicuro, non ho dubbi. Questo per me è un club speciale e voglio restare qui fino alla fine del contratto. Perché dovrei andar via? Amo questo club, più che mai adesso in questa situazione. Nei prossimi tre mesi penseremo solo al finale di stagione, poi vedremo cosa succederà con la sentenza, ma non mi importa quel che accadrà. Resto qui".