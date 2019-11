In testa alla Premier League, come lo scorso anno, c'è un'accesa lotta tra Liverpool e Manchester City ed è molto probabile che sarà così fino a fine torneo. Intanto il prossimo 10 novembre 2019 si giocherà una partita che potrebbe cambiare il corso della stagione delle due protagoniste indiscusse dello scorso campionato e, nonostante manchino 8 giorni, la sfida psicologica, fatta di provocazioni, è già iniziata. Nella decima giornata entrambe le squadre hanno vinto in rimonta nel finale e la distanza tra loro è rimasta invariata ma il valore delle due rose sembra essere di gran lunga superiore a quello delle inseguitrici. Il Liverpool di Jurgen Klopp ha dovuto ringraziare Sadio Mané e il suo colpo di testa nel recupero che ha ribaltato una gara che sembrava persa e si tratta dell'ennesima vittoria nel finale della squadra campione d'Europa.

Guardiola: Qualche volta Mané si tuffa

Pep Guardiola, manager del Manchester City, ha parlato dei suoi avversari per il titolo e ha lanciato qualche frecciatina ad alcuni calciatori in particolare. Il tecnico catalano ha parlato a Sky Sport dopo il 2-1 della sua squadra sul Southampton soffermandosi su Sadio Mané e lo ha provocato per alcuni suoi atteggiamenti in campo. L'allenatore dei Citizens ha accusato l'attaccante senegalese dei Reds che a volte è eccessivo nelle simulazioni:

Qualche volta Mané si tuffa, altre volte con il suo talento segna goal incredibili nei minuti finali. È un talento.

Guardiola: Vittorie nei finali? Hanno carattere

Infine Guardiola ha provato a stemperare i toni sottolineando il carattere dei suoi prossimi avversari di campionato e del fatto che se una squadra riesce a vincere molte partite nei finali di gara non è più frutto di fortuna ma è una questione di carattere: