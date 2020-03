Il calcio italiano vive da qualche giorno nel caos a causa dei rinvii di sei partite della 26esima giornata di Serie A. Tante società non hanno preso bene questa decisione, soprattutto perché arrivata a poche ore dal fischio d'inizio di alcune gare. Il Brescia è uno dei club che è pronto alla battaglia. Il presidente Cellino ha già promesso una battaglia legale contro la Lega di Serie A e parlando nel corso de ‘La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento il patron del Brescia ha lanciato delle grandi accuse verso il sistema calcio.

Le accuse di Cellino

Non usa troppi giri di parole il presidente del Brescia che definisce mortificante questa situazione, in cui, secondo lui, ognuno guarda ai propri interessi. Cellino propone, per limitare i danni, di far recuperare le sei partite rinviate nel prossimo weekend e far slittare di una giornata le partite in calendario:

Ad oggi l’unica soluzione per andare avanti è giocare a porte chiuse. Tutti guardano ai propri interessi, chi ha squalificati, chi ha diffidati, chi ha giocatori non in forma, ma se tutti pensiamo ai nostri problemi, con malizia, il problema vero non si affronta. E allora o c’è un problema nazionale o ci stiamo prendendo in giro. Quello che è successo è mortificante, l’unica soluzione per limitare i danni è far recuperare nel prossimo fine settimana le sei partite rinviate, far slittare il campionato di una giornata seguendo l’ordine del calendario e recuperare a maggio.

La Lega di Serie A pensa solo a Juve e Inter

Il presidente del Brescia si è arrabbiato soprattutto perché per la Lega, è sembrato, che il problema riguardasse soprattutto la Juventus e l'Inter, ma le società che giocano in campionato sono venti e tutte dovrebbero avere gli stessi diritti: