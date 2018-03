La Fiorentina ha vinto contro la Juventus nel match dei pari età di Primavera con un perentorio 2-0 segnato nei primi minuti del primo tempo. Merito delle reti di Pinto e Gori che hanno subito deciso l'incontro. Nel segno di Davide Astori. Perché anche questa partita è stata l'occasione per omaggiare lo scomparso capitano viola in un tripudio di emozioni e commozione che toccherà il suo vertice domani al franchi in occasione della partita di Serie A tra Fiorentina e Benevento.

L'omaggio dei giovani bianconeri

Quest'oggi, una delegazione della Juventus Primavera, avversaria dei pari-eta' viola allo stadio ‘Bozzi' di Firenze, ha reso omaggio questa mattina al capitano gigliato Davide Astori. Davanti a una cancellata del Franchi che raccoglie maglie, sciarpe e fiori lasciate dalla gente ci sono stati momenti di commozione vera tra i giovanissimi bianconeri che si sono recati presso l'impianto sportivo.

La vittoria in onore di Astori

Un momento lunghissimo di silenzio e di preghiera per i giovani giocatori bianconeri che, guidati dal tecnico Alessandro Dal Canto, hanno depositato una corona di fiori con la fascia firmata Juventus. Al di là dei colori, della rivalità e dei rancori sportivi. Poi, la partita. E il modo migliore per i giocatori gigliati di rendere omaggio al capitano della Prima squadra: vincendo.

L'iniziativa Panini: maxi figurina

Intanto la Panini, azienda che pubblica le figurine dei calciatori, ha voluto compiere un gesto unico in ricordo del giocatore della Viola Davide Astori. Al Piazzale Michelangelo a Firenze infatti, nel corso del ‘Panini Tour 2018' e' stata esposta una figurina della maglia numero 13 gigliato in formato maxi. La Panini ha reso disponibile anche un guest-book, dove tutti i visitatori potranno lasciare un proprio pensiero scritto, che sara' donato poi alla Fiorentina.