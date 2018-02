Basta il pensiero. Si dice così quando si fanno (e si ricevono) gli auguri per il compleanno. Fa piacere essere ricordati e condividere la gioia del momento con amici e persone care. Lo ha fatto anche Gianluigi Donnarumma che nella giornata odierna, 25 febbraio, ha compiuto 19 anni. Giovanissimo e già sotto i riflettori da qualche anno, il portiere del Milan è un talento nel ruolo che riveste e al tempo stesso oggetto di chiacchiericcio continuo sul suo futuro. Questa volta, però, fa parlare di sé indirettamente: nulla c'entrano le polemiche sul contratto o la volontà di accettare offerte più vantaggiose da parte di grandi club. Questa volta la colpa è della Uefa.

Clamorosa gaffe per l’account Twitter transalpino della Uefa: attraverso il social network, infatti, la pagina in lingua francese della Federazione è stata gentilissima nel rivolgere un pensiero speciale e un augurio di buon compleanno all'estremo difensore rossonero.

Il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma compie oggi 19 anni e sfiderà l’Arsenal negli ottavi di Europa League. HB Gigio!

Tutto molto bello, peccato però che nella foto allegata la persona raffigurata sia un'altra… E' Antonio, il fratello di Gianluigi, che ha indossato la divisa da titolare in occasione della partita di Europa League usata giovedì scorso contro il Ludogorets. Un errore imperdonabile ma motivato dalla grande somiglianza che c'è tra i due fratelli oppure dal fatto che, nonostante l'assenza di Gigio, la differenza tra i pali non s'è avvertita.

Quanto all'aspetto puramente sportivo, la stagione di Donnarumma e del Milan è entrata nella fase cruciale: la Roma poi il derby con l'Inter daranno un senso ulteriore alla stagione dei rossoneri, partiti mali e poi in netta rimonta con Gattuso. Molto di quello che accadrà – soprattutto se il ‘diavolo' dovesse raggiungere la Champions – potrebbe anche far sì che a fine campionato il portiere non lasci Milano.