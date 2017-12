"E' il nuovo Re di Napoli? Superato Maradona". Natale dolcissimo per Marek Hamsik, il capitano dei partenopei che con la rete segnata alla Sampdoria ha toccato quota 116 gol in maglia azzurra contro la Sampdoria ed è stato celebrato anche dal sito della Fifa. Nella storia c'era entrato quando aveva portato l'asticella a 115, eguagliando l'ex Pibe de Oro, adesso che ha spostato più in là il confine (e la stagione non è ancora finita…) della leggenda gli manca solo la ciliegina sulla torta per coronare una stagione finora bellissima. Cosa? Lo scudetto.

Il sogno e l'obiettivo. La coccarda tricolore che sotto il Vesuvio manca da 30 anni: l'ultima volta fu proprio grazie all'argentino che nel Golfo esploso lo spettacolo di fuochi pirotecnici per festeggiare la vittoria del titolo. La scaramanzia impone di non pensarci tanto ma della scaramanzia hanno imparato a farsi beffe a Marekiaro.

Senza paura. Col 17 sulle spalle (numero che nella cabala partenopea è indice di malasorte) lo slovacco ha preso per mano la squadra e l'ha ricondotta in cima al campionato, con la Juventus a -1 e una gara (trasferta a Crotone) per lasciarsi alle spalle il 2017 con il primo traguardo alle spalle: il titolo di campione d'inverno nella speranza (e nell'attesa, lunghissima a Napoli) di esultare anche a maggio.

Sono stati momenti indimenticabili, sono felice di aver superato il record di gol di Diego. La cosa importante è aver battuto la Sampdoria e ho indossato subito i parastinchi col numero 116 che i miei compagni mi hanno regalato per festeggiare l'evento – ha ammesso Hamsik subito dopo la partita nelle interviste -. Abbiamo chiuso con una grande vittoria e avremo un bel Natale.

Due gol di fila, non accadeva dalla scorsa primavera. Torino e poi Samp, uno-due micidiale che ha spazzato via ogni tensione legata a un leggero calo del Napoli e più ancora l'ansia per un traguardo così vicino ma allontanato dal gol che mancava da 3 mesi: la rete precedente era arrivata il 1° ottobre, ora Hamsik è andato in gol per due partite di fila, cosa che non gli succedeva dalla scorsa primavera.