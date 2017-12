Il calcio si nutre sempre di giovani leve, futuri campioni, nuovi talenti di domani. Nella speranza che possano mantenere altissima l'asticella della qualità e della tecnica nello sport più amato, diffuso e seguito al mondo. Così, come ogni fine anno, l'UEFA ha deciso di omaggiare i più giovani che si sono messi in risalto nell'anno solare, sia nei propri campionati che nelle competizioni continentali. Così, ecco stilata la Formazione Rivelazione 2017 Under24, con i campioni del futuro in bella mostra. Tra i tanti nomi, però, mancano giocatori italiani, a dimostrazione di un movimento che ancora una volta stenta nel dare giocatori di livello internazionale.

Mbapè e Asensio, le stelle più brillanti.

Ci sono tutti i migliori, i giovani che si sono particolarmente distiti, che hanno fatto parlare di sè nei mesi scorsi, che sono riusciti a ritagliarsi una fetta di visibilità grazie al proprio talento. Ci sono Kylian Mbappè e Marco Asensio, ad esempio, stelle del Psg e del Real Madrid. Sono loro due le punte di diamante nella squadra rivelazione dell'anno stilata dall'Uefa e che prende in esame i calciatori under 24 e che hanno esordito nell'ultima edizione della Champions.

L'Italia resta a guardare.

Nessun italiano o calciatore che milita in Serie A ma diversi giocatori ormai in pianta stabile nelle formazioni top d'Europa o al centro dell'ultima milionaria campagna acquisti estiva. Un'Italia al margine dunque, ancora una volta, costretta a guardare figlia di un movimento che si è involuto e incapace di dare giocatori nuovi al panorama internazionale.

La Top11 Under24.

In porta il prescelto è il brasiliano Ederson, oggi al Manchester City, mentre la linea difensiva è composta da Nelson Semedo (ex Benfica e ora al Barcellona), Davinson Sánchez (Tottenham), Niklas Sule (Bayern), Kieran Tierney (Celtic). Ancora un giocatore degli Spurs a centrocampo con il 21enne Harry Winks (Tottenham), coadiuvato dal portoghese Talisca (Besiktas) e dalla rivelazione del Real, Marco Asensio. In attacco, oltre al 19enne ex rivelazione del Monaco adesso passato al Psg, ci sono il tedesco 21enne Timo Werner (Lipsia), 21 anni, e lo svizzero-camerunense Dimitri Oberlin del Basilea.