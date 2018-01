in foto: Serie A 2017, la squadra dell'anno elaborata in base alle statistiche della Opta

Il 2017 si è chiuso con la certezza che il duello a distanza per lo scudetto sarà tra il Napoli e la Juventus. Agli azzurri è andato il titolo di campione d'inverno che il tecnico, Sarri, ha definito ‘inutile' ribadendo il concetto che conta essere vincenti a maggio più che alla fine del girone di andata. I numeri espressi dalla classifica per adesso raccontano che c'è solo la squadra di Allegri a tenere il passo della capolista mentre Inter e Roma (deve recuperare la gara con la Samp) perdono terreno e occasioni preziose. Partenopei e ‘vecchia signora', due filosofie di calcio a confronto e un gruppo di calciatori (3 a testa) che monopolizza la Top 11 elaborata dalle statistiche della Opta per comporre la formazione dell'anno 2017.

Serie A la Top 11 della Opta dell'anno 2017.

La squadra dei sogni viene schierata con un 3-4-1-2. In porta c'è Gigi Buffon, difesa composta da Koulibaly (Napoli), Skriniar (ex Sampdoria dall'estate scorsa all'Inter) e da Caldara (Atalanta, già promesso alla Juventus), mentre è strano che non compaiano calciatori del calibro di Chiellini e Barzagli. Interni di centrocampo, per una linea mediana di lotta e di governo, ci sono Nainggolan (Roma) e Hamsik (Napoli con Cuadrado (Juventus) e il Papu Gomez (Atalanta) sulle corsie laterali. Dybala (Juventus) figura alle spalle della coppia d'attacco formata da Mertens (Napoli) e Immobile (Lazio).

Tre statistiche da ricorda dell'anno appena concluso.

Chiuso il girone di andata, ci sono ancora 3 statistiche interessanti da tenere in considerazione e che fotografano il rendimento di squadre o singoli calciatori nel corso dell'ultimo anno.

Gol segnati, prevale il Napoli.

La prima riguarda i gol segnati nell'anno solare 2017: nessuno ne ha fatti più del Napoli (96) con Juventus (89) e Lazio (85) sul podio. Non accadeva dal 1952, allora furono i bianconeri a prevalere.

Clean Sheets, spicca la Juventus.

La seconda è relativa ai clean sheets: la formazione di Allegri ha tenuto la porta inviolata in 22 partite di Serie A nel 2017, 5 in più della Roma (17) e 7 in più rispetto al Napoli (15).

Acerbi stakanovista.

La terza esalta le doti da stakanovista di uno dei calciatori più continui e affidabili del campionato italiano. Si tratta di Francesco Acerbi, difensore del Sassuolo che ha sconfitto il cancro ed è tornato a grandi livelli in Serie A. E' il giocatore di movimento rimasto in campo per più minuti nel 2017 in Serie A (3510).