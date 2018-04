Il futuro di Maurizio Sarri potrebbe essere lontano da Napoli. La firma sul rinnovo del contratto proposto dal presidente De Laurentiis tarda ad arrivare. Il problema non sembra essere economico. Perché l’allenatore vorrebbe delle garanzie e vorrebbe sostanzialmente una rosa più ampia. Nel frattempo Sarri avrebbe ricevuto una grande offerta da parte del Monaco, che pare gli abbia offerto un contratto da 6 milioni a stagione.

L’offerta del Monaco a Sarri

Secondo quanto riporta ‘Il Corriere dello Sport’ il club del Principato avrebbe proposto al tecnico azzurro un contratto da 6 milioni di euro netti a stagione per due o tre anni. Un’offerta eccezionale dal punto di vista economico da parte di una squadra che il prossimo anno giocherà ancora la Champions League (il Monaco è secondo in Ligue 1) e vede in Sarri l’allenatore ideale per il dopo Jardim. Da anni i monegaschi puntano tutto su giocatori giovani da valorizzare e da far crescere. E l’allenatore del Napoli sembrerebbe perfetto per questo tipo di filosofia.

Sarri e la proposta del Napoli

In questo momento l’allenatore azzurro non pensa né al rinnovo né ad altre squadre. La Juventus si è riallontanata, lo scudetto sembra più difficile da conquistare, ma i punti di ritardo sono quattro e le partite da giocare sono otto. Dunque per ora tutti concentrati sul finale di stagione. Ma intanto un occhio al futuro va dato. Al momento Sarri non è disposto a discutere dell’offerta con il Monaco. Ma la proposta resta e tutto passa nelle mani di De Laurentiis che ha proposto un rinnovo fino al 2021 con conseguente adeguamento del contratto (con stipendio raddoppiato, a 3 milioni netti) al tecnico. Ma Sarri più che allo stipendio vuole soprattutto a delle garanzie tecniche, pretende investimenti sul mercato, lo scorso gennaio non è arrivato nessuno, e pare vorrebbe anche dei lavori di ammodernamento del centro sportivo.