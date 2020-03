Mentre l'emergenza sanitaria non accenna a rallentare, così come la pandemia per il Covid19, il mondo del calcio prova a far fronte alle difficoltà delle strutture ospedaliere e degli operatori creando una serie di raccolta fondi per permettere un ampliamento generale dei posti letto in terapia intensiva e dando un aiuto concreto per frenare il diffondersi del contagio. Tutti stanno provvedendo a dare un supporto soprattutto economico, le società e i singoli giocatori con le iniziative più svariate, a volte anche divertenti, per coinvolgere il maggior numero di follower e persone.

Inter e Milan: oltre 700 mila euro donati

A iniziare il tutto è stata l'Inter di Steven Zhang. Mentre il numero uno nerazzurro attaccava duramente i vertici del calcio italiano, la società nerazzurra promuoveva la donazione per l'Ospedale Sacco di Milano da 100 mila euro diventata velocemente mezzo milione con l'aiuto di staff e giocatori. Lo stesso presidente interista ha poi gestito direttamente una donazione di 300 mila mascherine e materiale sanitario. Anche il Milan, restando a Milano, si è mosso: 250 mila euro raccolti per l'Areu, l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, che organizza il servizio del 118.

Solidarietà Juve e Bonucci dona 120 mila euro

Dopo che Daniele Rugani è stato il primo caso conclamato da Coronavirus nel calcio di Serie A, Andrea Agnelli ha messo la faccia direttamente donando 300 mila euro agli Ospedali di Torino e Piemonte mentre Leonardo Bonucci ne ha donati singolarmente 120 mila alla Città della Salute di Torino, il presidio che salvò suo figlio.

L'Atalanta e la maglia di Ilicic

Solidarietà anche da parte dell'Atalanta, che ha donato attraverso la famiglia Percassi e con una raccolta da parte dei tifosi che hanno voluto manifestare la propria solidarietà per una città particolarmente colpita dal contagio e con la struttura ospedaliera vicina al collasso. E' stata anche messa all'asta la maglia della notte di Valencia, autografata da Ilicic.

La generosità di El Shaarawy e Lorenzo Insigne

Tra le iniziative dei singoli giocatori, molteplici, c'è anche quella di Stephan El Shaarawy direttamente da Shanghai, via social che ha ‘giocato' una triplice partita di solidarietà: prevenzione, emergenza e ricerca, coinvolgendo i compagni della sua squadra e tutti i colleghi di Serie A. Anche Lorenzo Insigne non è stato da meno: una donazione personale da 100 mila euro, agli ospedali di Napoli in piena emergenza per frenare il contagio.