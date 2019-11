E' un'Inter che marcia a tappe forzate. 31 punti sono una delizia per il palato dei nerazzurri, non solo tifosi, ma anche per i dirigenti che da anni non vedevano una squadra così competitiva e affamata di successi. La cura Conte sta funzionando con i classici alti e bassi che ne costellano le fasi di crescita. Fosse una persona quest'Inter sarebbe un adolescente in pieno subbuglio ormonale, in grado di fare tutto e il suo contrario per poi ripartire da capo. Ma la soddisfazione si pesa anche nei momenti negativi, quando invece di far franare tutto ci si ritrova con un nuovo slancio e una reazione positiva.

Vibrazioni nerazzurre positive

L'Inter non è solo una squadra di calcio ma anche uno spirito, un valore come brand e una filosofia. Le persone che lavorano all'Inter sono disposte a dare tutto per questo club

Un'Inter così combattiva e in alto in classifica era auspicabile ma più avanti. Invece, a -1 dalla Juventus ancora imbattuta in Serie A, i nerazzurri sono stati capaci di reggerne il ritmo forsennato, creando un vuoto alle spalle approfittando dei crolli di Napoli e Roma, della pausa che si è presa l'Atalanta, dell'assenza del Milan e dello spazio creatosi per le outsider in Zona Champions come Cagliari e Lazio.

L'entusiasmo del presidente Zhang

Adesso, c'è da trovare continuità, un valore aggiunto che nelle scorse stagioni è sempre mancato e che potrebbe fare la differenza sia in campionato che in Europa. L'eco degli ottimi risultati fin qui ottenuti ha fatto la sua eco anche in Asia, dall'altra parte del mondo dove la famiglia Zhang ha il proprio impero. Durante il China International Import Expo di Shangai il presidente nerazzurro non ha perso occasione per elogiare i successi: "Siamo un gruppo di grande valore, composto da persone che rispondono alla cultura e ai requisiti richiesti dal club. Sono disposti a lavorare sodo per creare valore aziendale. Abbiamo ideali comuni".

Il mini-tour de force superato in modo positivo

Ora arriva la pausa, meritata, nella quale Conte potrà recuperare i convalescenti, come D'Ambrosio e Sensi e avrà un punto della situazione sul recupero di Sanchez. Molti giocatori (13 in totale) saranno chiamati dalle rispettive nazionali, ma il primo mini tour de force tra ottobre e novembre è stato superato con buoni risultati. Tutti i giochi sono ancora aperti e questo è il segnale migliore che Conte potesse ottenere dal gruppo.